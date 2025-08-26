جرحى جراء خروج قطار عن مساره في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - خرج قطار متجه من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى مدينة كادونا في شمال البلاد عن مساره صباح الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح، بحسب خدمات الطوارئ.

وأكد المتحدث باسم شركة السكك الحديد النيجيرية الوطنية يعقوب محمود لوكالة فرانس برس عبر الهاتف عدم سقوط قتلى.

وقالت الشركة في بيان "الجهود تستمر لإعادة كل الركاب إلى أبوجا بسلام".

وأضافت "تعمل خدمات الطوارئ والطواقم الطبية والمستشفيات المحيطة" لعلاج المصابين.

وأوضحت وكالة الإغاثة الوطنية (نيما) في بيان أنه "على الرغم من عدم تسجيل أي وفيات، أصيب سبعة ركاب بجروح متفاوتة الخطورة"، مضيفة أن المصابين "تلقوا اسعافات أولية على الفور قبل نقلهم إلى المستشفى".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث عربات قطار على الأقل منقلبة على الأرض.

وخرج القطار عن مساره بين محطتي كوبوا وآشام، في شمال أبوجا، بُعيد الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وشهد خط السكك الحديد هذا حوادث متكررة.