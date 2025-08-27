مصر: الاعتراف بدولة فلسطين الطريق الوحيد للاستقرار بالمنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة، القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، أمس، أن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام لكل شعوب المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن عبد العاطي أكد للمسؤول البريطاني على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بصورة فاعلة لوقف الحرب على غزة، ووضع حد للممارسات الإسرائيلية «الخطيرة».

وجدد عبد العاطي التأكيد على رفض مصر القاطع لاستمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة والاستمرار في عرقلة إسرائيل نفاذ المساعدات الإغاثية والطبية، مما أدى إلى تدهور كارثي غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة وصولاً إلى المجاعة.