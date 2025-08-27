خريطة هدد مكة الذكية لعام 1447 والرابط الجديد لتقديم طلب التعويض

تضمنت خريطة هدد مكة الذكية لعام 1447 إضافة عدد من الأحياء الجديدة إلى خريطة الهدد وإزالة العشوائيات، وقد أعلنت أمانة العاصمة المقدسة استمرار تنفيذ أعمال مشروع هدد مكة وفق خطة شاملة لتطوير المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي بشكل مباشر من خلال إزالة الأحياء العشوائية وإعادة تأهيلها وتطويرها وفق خطط هندسية حديثة وحضرية وتزويدها بالخدمات الأساسية وشبكة طرق حديثة ومستدامة، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة.

خريطة هدد مكة الذكية 1447

خريطة هدد مكة الذكية لعام 1447، تضمنت عدد من الأحياء الجديدة التي تم اضافتها إلى خريطة الهدد والإزالة، وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة إن الأحياء العشوائية الجديدة التي تم اضافتها إلى. خريطة هدد مكة كانت تمثل تشوه بصري للعاصمة المقدسة وتفتقر للكثير من الخدمات الأساسية، كما أن المنازل فيها متلاصقة وغير مخططة، بالإضافة إلى أنها آيلة للسقوط وتشكل خطرًا على سلامة السكان.

وقد تضمنت خريطة هدد مكة الجديدة إضافة الأحياء العشوائية التالية:

- حي أجياد المصافي.

- حي جرهم.

- حي النكاسة.

- حي المسفلة.

- حي الكدوة.

- حي جبل الشراشف.

- حي كدي.

- حي الحجون.

- حي جبل النور.

- حي الغسالة.

- حي الرصيفة.

يشار إلى أن الأمانة العامة وبقية الجهات المعنية بأعمال الهدد والإزالة في مكة المكرمة، قد باشرت تنفيذ أعمال الهدد في الأحياء الجديدة ومن المقرر الإنتهاء منها نهاية العام الجاري 2025، والانتقال إلى المرحلة الثانية وهي أعمال التطوير وإعادة إنشاء تلك الأحياء وفق خطط هندسية حضرية ومستدامة.

شروط الحصول على تعويض هدد مكة

وضعت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها عند تقديم طلب الحصول على تعويض هدد مكة، حيث يشترط أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، وأن يرفق الطلب بجميع الوثائق الرسمية التي تثبت ملكيته للعقار المتضرر، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الضرر الواقع على العقار مثبتاً ومعترفاً به رسمياً من قبل الجهات المختصة، كما يشترط أن يكون تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للأمانة وأن يتم تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة للخدمة بشكل صحيح وكامل.

خطوات ورابط تقديم طلب تعويض هدد مكة

حرصت الجهات المعنية بمشروع هدد مكة على منح المتضررين من مشروع الهدد تعويضات عادلة ومنصفة، وأطلقت خدمة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم طلب الحصول على التعويض، وتشمل الخطوات: فتح الموقع الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة وتسجيل الدخول عبر خدمة النفاذ الوطني، واختيار خدمة “طلبات تعويضات الهدد” من قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم تعبئة النموذج الإلكتروني بشكل صحيح ثم إرسال الطلب إلكترونيًا مرفقاً بجميع الوثائق الرسمية المطلوبة.