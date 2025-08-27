إسبانيا تعتزم تقديم مساعدات لضحايا حرائق الغابات

ابوظبي - سيف اليزيد - سيحصل المواطنون المتضررون من حرائق الغابات المدمرة في إسبانيا في الأسابيع الأخيرة على مساعدات مالية سريعة من الدولة.

وفي أول اجتماع بعد الإجازة الصيفية، أعلنت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء أن العديد من مناطق البلاد أصبحت مناطق كوارث.

ويسمح هذا التصنيف للسكان بطلب مساعدات لإعادة البناء بموجب قانون الحماية المدنية.

ولن يتم تقديم الدعم لضحايا حرائق الغابات الـ 113 التي اجتاحت البلاد هذا الصيف، وخاصة منذ أوائل أغسطس الجاري فقط، ولكن أيضا لضحايا العواصف الخمسة الشديدة التي تسببت في حدوث فيضانات.

وعلى الرغم من أن الوضع قد هدأ منذ عطلة نهاية الأسبوع، لا تزال العديد من الحرائق مشتعلة.

وفي الوقت الحالي، هناك 15 حريقاً كبيراً نشطاً، حسبما قال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا للصحفيين.