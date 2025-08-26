الحب من أول مرة يجمع أحمد داود وميرنا جميل في فيلم الكراش

الحب من أول نظرة

"إذما".. فيلم آخر من بطولة أحمد داود

ميرنا جميل تعود للسينما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:11 مساءً - بدأ الفنانانتصوير أحداث فيلم جديد يحمل عنوان ""، وذلك بعد فترة من التحضيرات المكثفة، لينضم الفيلم إلى قائمة المشاريع السينمائية التي تملأ مواقع التصوير خلال الفترة الحالية، وقبل أشهر قليلة من انشغال صناع الدراما بالموسم الرمضاني المقبل، الذي يعد الأضخم سنويًا على مستوى النجوم وشركات الإنتاج.فيلم "" ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الخفيفة، وتدور أحداثه حول فكرة ""، حيث يلتقي محاسب يجسد شخصيته أحمد داود، بسيدة أعمال تؤدي دورها ميرنا جميل لتبدأ بينهما قصة عاطفية غير تقليدية مليئة بالمواقف الرومانسية والكوميدية. ويشارك في بطولة الفيلم شيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرون، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.وفي سياق متصل، يواصلأيضًا تصوير فيلم آخر وهو ""، المقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية بعد نجاحه كروائي وسيناريست، ويشارك في بطولة الفيلم سلمى أبو ضيف، إلى جانب حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، ميران عبد الوارث.قد تحب قراءة.. 4 شخصيات تخوض الإخراج لأول مرة في 2025.. تعرفوا إليهموكان آخر أعمالالسينمائية فيلم "الهوى سلطان" الذي طُرح في نوفمبر 2024، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول علاقة صداقة قوية تربط فتاة وشاب منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من التحديات والمشكلات مع أصدقائهما وعائلتيهما، قبل أن تقلب بعض المتغيرات المفاجئة مسار علاقتهما، فتضعهما في مواجهة قرارات صعبة وأحداث تحمل الكثير من المفاجآت.أما، فتعود إلى السينما بشكل بارز من خلال فيلم "" بعد غياب سنوات، حيث ركزت خلال الفترة الماضية على المشاركة في الأعمال الدرامية والمسرحية. وكان آخر ظهور لها على شاشة السينما في فيلم "" عام 2020، الذي شارك في بطولته حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، وبيومي فؤاد.تابعي أيضاً.. من بينهم أحمد حلمي ونيللي كريم.. مشاهير يمتلكون مواهب غير التمثيلوفي الوقت نفسه، بدأتمؤخرًا تصوير دورها في الموسم الخامس من مسلسل ""، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات نتيجة انشغال أبطاله ومخرجه بأعمال أخرى. ويشارك في بطولته هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمد أوتاكا، إلى جانب ميرنا جميل، والعمل من تأليف ورشة تحت إشراف فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».