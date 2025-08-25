بطولة إسبانيا: مبابي على الموعد مجددا في فوز ثان لريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - مدريد : كان النجم الفرنسي كيليان مبابي على الموعد مجددا وأهدى فريقه ريال مدريد وصيف البطل ومدربه الجديد شابي ألونسو فوزه الثاني تواليا في مستهل الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء على أرض ريال أوفييدو العائد بين الكبار بعد غياب طويل 3 0.

وكان مبابي خلف الفوز الأول للنادي الملكي في المرحلة الافتتاحية ضد أوساسونا على "سانتياغو برنابيو" من ركلة جزاء (1 0)، ثم سجل الأحد الهدفين الأولين في المواجهة الأولى بين الفريقين في الدوري منذ أن تعادلا 1 1 في 10 حزيران/يونيو 2001 على ملعب أوفييدو الذي غادر منذ حينها "لا ليغا" ولم يعد إليها حتى هذا الموسم.

وقرر ألونسو إبقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء، مانحا الفرصة لمواطنه رودريغو والوافد الجديد الأرجنتيني فرانكو ماستانتوونو لتشكيل الخط الهجومي بجانب مبابي وبمؤازرة من التركي أردا غولر.

وكان ريال الطرف الأفضل وحصل على فرص عدة لافتتاح التسجيل، أبرزها في الدقيقة 3 عبر رودريغو الذي وصلته الكرة من غولر، لكن الحارس أرون إسكانديل كان للبرازيلي بالمرصاد ثم كرر الأمر في مواجهة فرصة مزدوجة للنادي الملكي عبر رودريغو وغولر (36).

وجاء الفرج لفريق ألونسو بعدها بثوان معدودة عبر مبابي الذي وصلته الكرة من غولر، فالتف بشكل رائع وتخلص من الرقابة قبل أن يسدد في الشباك (37).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول وبداية الثاني، فحاول ألونسو تنشيط الجبهة الهجومية بإدخال فينيسيوس بدلا من رودريغو والمغربي إبراهيم دياس بدلا من ماستانتوونو (63).

وكان ريال قريبا من هدفه الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة قادها مبابي الذي مرر الكرة إلى دياس، فحضرها الأخير للأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي كان في المكان المناسب للتسجيل لكن الحارس إسكانديل تألق في الدفاع عن مرماه (66).

وكاد أوفييدو أن يفاجئ ضيفه الملكي بهدف التعادل لكن الحظ عاند الغاني كواسي سيبو بعدما ارتدت تسديدته من القائم الأيسر (82)، لينتقل الخطر بعدها إلى الجهة المقابلة حيث أضاف مبابي الهدف الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس (83)، ثم كان الفرنسي قريبا من الـ"هاتريك" لكن إسكانديل تألق في وجه تسديدة من مشارف منطقة الجزاء (85).

وبعد استبدال مبابي، كان البديل المصري هيثم حسن قريبا من تقليص الفارق لولا تألق الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا في الدفاع عن مرماه (89)، قبل أن يرد ريال بهدف ثالث سجله فينيسيوس بعد هجمة مرتدة وتمريرة عرضية من دياس (3+90).

فياريال يواصل بدايته القوية

وواصل فياريال، المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بدايته القوية وحقق فوزه الثاني تواليا باكتساحه ضيفه جيرونا 5 0.

وبعدما افتتح الموسم بالفوز بهدفين نظيفين على ريال أوفييدو، أضاف فريق المدرب مارسيلينو الأحد فوزا ثانيا حسمه في نصف الساعة الأول من اللقاء بعدما تقدم برباعية نظيفة سجلها العاجي نيكولا بيبي (7) والكندي تايجون بوكانان (16 و28) والوافد الجديد رافا مارين (25).

وفي الشوط الثاني، عزز فياريال تقدمه بهدف شخصي ثالث لبوكانان (64)، ليصبح الكندي الثاني فقط خلال القرن الحادي والعشرين يسجل ثلاثية في أحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بعد جوناثان ديفيد مع ليل الفرنسي وفق "أوبتا" للإحصاءات.

واستفاد أوساسونا، تاسع الموسم الماضي، من النقص العددي في صفوف ضيفه فالنسيا كي يحقق فوزه الأول الذي جاء بنتيجة 1 0.

وبعدما قدم أداء صلبا افتتاحا أمام ريال مدريد وصيف البطل قبل أن يخسر أمامه في "سانتياغو برنابيو" بهدف وحيد سجله الفرنسي كيليان مبابي من ركلة جزاء، حقق أوساسونا الأحد بداية مثالية وتقدم منذ الدقيقة التاسعة عبر الكرواتي أنتي بوديمير بكرة رأسية إثر عرضية من الفرنسي فالنتان روزيه.

ثم باتت مهمة أصحاب الأرض أسهل بعدما تلقى فالنسيا ضربة قاسية بطرد خوسيه غايا في الدقيقة 22 نتيجة خطأ على فيكتور مونيوس.