فنزويلا تطلب من الشعب التطوع لمواجهة “التهديدات” الأمريكية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مواطنو فنزويلا يتطوعون للانضمام إلى مليشيات شعبية

مواطنون من مختلف شرائح المجتمع في فنزويلا قد اصطفوا أمام مراكز التسجيل في العاصمة كراكاس، حيث قدموا تطوعهم للانضمام إلى مليشيات شعبية في حال وقوع غزو أمريكي.

دعوة من الرئيس مادورو

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المواطنين إلى الانضمام إلى “المليشيا البوليفارية” خلال نهاية الأسبوع، وهي وحدة مدنية مرتبطة بالقوات المسلحة، وذلك في إطار الاستجابة لما وصفه بـ”التهديد الأمريكي الحالي”.

رسالة إلى واشنطن

تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة، التي رصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن مادورو، الذي يتهمه الإدارة الأمريكية بتزعم كارتل مخدرات.

تسجيل المليشيات

تم تنظيم مراكز لتسجيل المتطوعين في ساحات العاصمة والمباني العسكرية والحكومية، بما في ذلك قصر ميرافلوريس الرئاسي.

قوة المليشيا

وأكد مادورو أن المليشيا تضم أكثر من 4.5 مليون جندي جاهز للتصدي لأي تحديات قد تواجه البلاد.

هذه الخطوة تأتي في سياق التوترات الدائرة في البلاد والتي تشهد تصاعداً في التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة، مما يجعل استعراض القوة من قبل المواطنين أمراً ضرورياً للتأكيد على استعدادهم للدفاع عن بلادهم.