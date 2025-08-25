تابع الان خبر رسالة من الرئيس السيسي إلى الملك سلمان حول العلاقات السعودية المصرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تناولت العلاقات السعودية المصرية وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.

وسلّم الرسالة سفير مصر لدى المملكة، إيهاب أبو سريع، إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال التباحث حول آفاق التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكات المشتركة، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.