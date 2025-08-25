ولي العهد السعودي يتوّج أبطال العالم في كأس الرياضات الإلكترونية 2025

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: اختتمت المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بمشهد مهيب شهدته "بوليفارد رياض سيتي"، حيث تصدّر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، منصة التتويج ليمنح اللقب العالمي لفريق "فالكونز" السعودي، بعد تتويجه للمرة الثانية على التوالي.

وسط أضواء الكاميرات وتصفيق الجماهير، شارك نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو، بصفته سفير البطولة ونجم نادي النصر، في مراسم تسليم الكأس الذهبية، في لحظة جمعت بين الرياضة التقليدية والإلكترونية في لوحة رمزية لقوة الحضور السعودي عالميًا.

وتصدر فريق "فالكونز" الترتيب العام للبطولة برصيد 5200 نقطة، ليحصد الجائزة الكبرى البالغة 7 ملايين دولار أميركي، من أصل مجموع جوائز تجاوز 70 مليون دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ قطاع الرياضات الإلكترونية عالميًا.

ووزعت الجوائز على الفرق واللاعبين وفقًا لترتيبهم في مختلف الألعاب.

ولي العهد يقود لحظة التتويج

أجواء الحفل الختامي بدأت بعزف السلام الملكي السعودي، تلاه دخول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفقة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اللذين حظيا بترحيب واسع من الجماهير وعدسات الكاميرات.



ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفقة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفقة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

لحظة الصعود إلى المنصة كانت مليئة بالرمزية، حيث إن ولي العهد السعودي سلّم الكأس إلى مساعد الدوسري قائد فريق "فالكونز"، في مشهد ألهب مشاعر الحاضرين وأكد على دعم القيادة السعودية لأبنائها المبدعين.



محمد بن سلمان يسلم الكأس إلى مساعد الدوسري محمد بن سلمان يسلم الكأس إلى مساعد الدوسري

ولم يكتفِ الفريق الفائز بلقب البطولة، بل حصد أيضًا جائزة مالية ضخمة قدرها 7 ملايين دولار، ليسجل إنجازًا مزدوجًا يجمع بين المجد الرياضي والقيمة المادية.



إلى جانب ولي العهد السعودي، كان ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حاضرًا ليؤكد عمق العلاقات. إلى جانب ولي العهد السعودي، كان ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حاضرًا ليؤكد عمق العلاقات.

حضور ولي العهد يأتي امتدادًا لدعمه المتواصل لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها عام 2022، والتي تهدف إلى بناء قطاع تنافسي مستدام يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتشمل الاستراتيجية توفير نحو 39 ألف فرصة عمل، إلى جانب مساهمة متوقعة تصل إلى 50 مليار ريال (ما يعادل 13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات العالمية إلى المملكة.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، رالف رايشرت، بالدعم النوعي الذي يحظى به القطاع في السعودية، مؤكدًا أن المملكة "نجحت في بناء تجربة عالمية متكاملة تجمع بين تنوع الألعاب والمنافسات والتجارب الترفيهية، مع حضور جماهيري ومتابعة إلكترونية لافتة".

HRH Ambassador Reema Bandar Al-Saud, HRH Prince Faisal bin Bandar bin Sultan, and Senator Joni Ernst visited the #EsportsWorldCup, joining fans in celebrating this global event.@rbalsaud pic.twitter.com/OKpkPCT737 — Esports World Cup (@EWC_EN) August 24, 2025

حضور لافت من الشخصيات البارزة

— Esports World Cup (@EWC_EN)

ولم يقتصر الحفل على النجوم واللاعبين، بل حضره أيضًا عدد من الشخصيات السعودية والدولية البارزة، مثل السفيرة ريما بنت بندر آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إلى جانب جوني إيرنست عضو مجلس الشيوخ الأميركي.



حضرت السفيرة ريما بنت بندر آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان، والسيناتور الأميركية جوني إيرنست فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية حضرت السفيرة، والأمير، والسيناتور الأميركيةفعاليات

ويعكس هذا الحضور البعد الدبلوماسي والثقافي للبطولة، التي أصبحت منصة للتلاقي بين الرياضة، السياسة، والثقافة.

رونالدو... السفير الذي جذب الأضواء

وأضفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سفير البطولة، طابعًا مميزًا على الحدث بحضوره اللافت.

فبعد مشاركته في مباراة مثيرة مع نادي النصر أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي بهونغ كونغ، والتي انتهت بخسارة فريقه بركلات الترجيح، حطّ رونالدو رحاله في الرياض، حيث اعتلى المنصة ببسمته الشهيرة، متقاسمًا لحظة التتويج مع ولي العهد.

وقد التُقطت له صور تذكارية إلى جانب فريق "فالكونز" والكأس الذهبية، في مشهد انتشر بسرعة على منصات التواصل، لاسيما على "إكس"، حيث تفاعل الآلاف مع الصور والمقاطع، مشيدين بحضوره الذي أضفى مزيدًا من البريق والاحترافية على المناسبة.

واستمرت البطولة على مدى سبعة أسابيع، بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف، مثّلتهم 200 جهة ونادٍ من 100 دولة، في 25 بطولة لأشهر الألعاب الإلكترونية. وحققت النسخة الحالية حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا وُصف بـ"غير المسبوق".

يُذكر أن فريق "فالكونز" حافظ على لقبه بعد فوزه بالبطولة للعام الثاني على التوالي، ما يعكس تصاعد الأداء الاحترافي للفرق السعودية في الساحة الدولية.