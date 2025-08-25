انت الان تتابع خبر برلمانية: كسر نصاب جلسة البرلمان بعد إضافة فقرة التصويت على قائمة السفراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشمري في حديث خاص لـ الخليج 365، إنه "تم كسر نصاب الجلسة؛ لعدم تزويد النواب بقوائم اسماء السفراء".وأضافت "طلبنا من رئيس المجلس اضافه قانون الحشد الشعبي لكنه امتنع وقرر اضافة التصويت على قائمة السفراء الذين لم نعلم من هم اصلاً!".

وكان قد صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على إضافة فقرة "التصويت على قائمة السفراء" ضمن جدول أعماله.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على اضافة فقرة على جدول أعماله (التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء)".

وفي هذا الصدد، اكد النائب زهير الفتلاوي ان محاولات تمرير قائمة السفراء داخل مجلس النواب "مرفوضة"، مبيناً أن أغلب أعضاء المجلس لا يعرفون تفاصيل الأسماء المدرجة فيها سوى ما تسرّب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ الخليج 365، إن “القائمة تضم أسماء يفتقد بعضهم للشهادات الأكاديمية، فيما يلاحق آخرين شبهات تتعلق بالمساءلة والعدالة، فضلاً عن وجود مرشحين عليهم ملاحظات تتعلق بالسمعة والكفاءة”.

وأضاف أن “السفير يجب أن يكون شخصية كفوءة تمثل العراق بصورة مشرفة في الخارج، لكن ما يجري هو صفقات سياسية بين الكتل والأحزاب على بعض الأسماء”، مشدداً على أن “النواب الرافضين سيكسرون النصاب بعد إدراج هذا الملف على جدول أعمال البرلمان”.

