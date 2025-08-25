كريس مارتن يساعد شابًا في تقديم عرض زواج خلال حفل كولدبلاي

عرض زواج أمام الآلاف

واقعة سابقة أثارت الجدل على السوشيال ميديا

جولة "Music of the Spheres" مستمرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 06:59 مساءً - في لحظة مفعمة بالمشاعر، تحولت أضواء مسرح ملعب ويمبلي في لندن إلى ساحة حب علني، بعدما ساعدChris Martin، المغني الرئيسي لفرقة كولدبلاي Coldplay، أحد المعجبين على تقديم عرض زواج أمام عشرات الآلاف من الحاضرين.— Coldplaying (@coldplaying)جاءت الواقعة الطريفة مساء الجمعة الماضية 22 أغسطس، ضمن جولة الفرقة العالمية "Music of the Spheres"؛ لتعيد للأذهان جدلاً ساخراً ارتبط بحفلات الفرقة الشهر الماضي.في أثناء الحفل، ظهر رجل على الشاشة العملاقة يحمل لافتة كتب عليها: "أريد التقدم لخطبتك" مع سهم يشير إلى شريكته الواقفة بجواره. ما إن قرأ كريس مارتن اللافتة حتى توقف عن الغناء ليمازحهما قائلاً: "هل هذا الشخص شريكك؟ ليس شريكاً لأي شخص آخر؟" ثم واصل مزحه قائلاً: "هل أنتم ذكاء اصطناعي أم بشر حقيقيون؟" وبعد أن أجابت الفتاة بالإيجاب، تابعقائلاً: "إذن يمكننا المواصلة".لم يكتفِبالأسئلة، بل ارتجل لحناً قصيراً ليمنح اللحظة طابعاً موسيقياً خاصاً، وقال: "أخي الجميل، إليك بعض النصائح مجاناً. بينما ننظر جميعاً إليكما أنصحك بالركوع على ركبة واحدة".وسط تصفيق الجماهير وهتافهم، انحنى الرجل على ركبته وطلب يد شريكته للزواج، لتستجيب بابتسامة عريضة وسط حفاوة الجمهور. عندها علَّقمن على المسرح: "يا لها من فتاة جميلة، ويا له من شاب رائع! في مثل هذا اليوم أشجعكما وأتمنى أن تكونا سعيدين حتى وفاتكما".جاء عرض الزواج بعد شهر تقريباً من الجدل الذي أُثير في حفل آخر لـفي يوليو الماضي، عندما رصدت كاميرات العرض الرئيس التنفيذي السابق لإحدى الشركات، مع المسؤولة التنفيذية للموارد البشرية للشركة، في لقطة رومانسية انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.يمكنك قراءة.. سيلينا غوميز تطرح أغنية Let Somebody Go بالتعاون مع Coldplayيذكر أن فرقة Coldplay تواصل تقديم عروضها ضمن جولتها العالمية Music of the Spheres، التي حققت نجاحاً ساحقاً في مختلف أنحاء العالم. وسيستمر برنامج الحفلات في ملعب ويمبلي حتى 8 من سبتمبر 2025، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي.