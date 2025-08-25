بعد غياب 3 سنوات.. لقاء الخميسي تكشف عن خوضها تجربة فنية جديدة فما هي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 01:07 مساءً - بعد غياب استمر لثلاث سنوات؛ كشفت النجمة لقاء الخميسي عن استعدادها لخوض تجربة فنية جديدة وهي الغناء؛ وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية عبر موقع "عرب وود"؛ حيث أوضحت الأسباب التي دعتها لتفضيل الغناء خلال الفترة الحالية ورغبتها في الاستمرار فيه؛ مشيرة إلى أن الغناء بالنسبة لها شغف قديم وحلم تسعى لتحقيقه.

لقاء الخميسي: بتبسط أكثر لما بغني

قالت الفنانة لقاء الخميسي أنها ابتعدت عن الفن خلال الـ 3 سنوات الماضية؛ وذلك لاستعدادها لخوض تجربة الغناء، والبحث عن كلمات مناسبة تقدمها بصوتها: "بقالي سنين بتكلم في موضوع إني عايزة أغني، واختفيت قليلًا لمدة 3 سنوات للبحث عن كلمات أغاني، لأننا فعلًا حاسة أني عايزة أغني".

وأكملت لقاء الخميسي: "لأني بتبسط لما بغني أكثر من التمثيل، وإن شاء الله هبتدي أعمل أغاني ودي الحاجة اللي بحضرها حاليًا".

آخر أعمال لقاء الخميسي الفنية

الجدير بالذكر أن الفنانةقدمت مؤخرًا عرض مسرحي بعنوان "الملك وأنا"، والذي شارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

"الملك وأنا" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية، من إخراج محسن رزق، تدور فكرتها حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين"؛ لتعليم أولاده مما يحدث صداماً بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

لقاء الخميسي تترقب طرح مسلسل "روج أسود"

وفي سياقٍ آخر، تترقب الفنانة، طرح مسلسلها الجديد "روج أسود" خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ويُشاركها البطولة كلّ من: رانيا يوسف ، داليا مصطفى، مي سليم، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة وذلك من ملفات حقيقة داخل محاكم الأسرة المصرية.

وكانت لقاء الخميسي أبدت حماسها لتلك التجربة التلفزيونية، حيث قالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن قصة المسلسل تمس المرأة في المجتمع المصري وقريبة من اهتمامات الناس لافتة إلى أنّ حكايات السيدات المطلقات أو اللواتي يعشن أزمات من أزواجهن، يتم تناولها في العمل خلال قصص حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، فهذه المحكمة لا تخلو من القضايا طوال الوقت، ولذلك الموضوع سيكون محط اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، وأنا أُجسد دور سيدة تتزوج وتنجب طفلاً وتتطور الأمور بعد ذلك.

كما يُذكر أن لقاء الخميسي، غابت عن المشاركة في أعمال فنية جديدة، منذ تقديمها مسلسل "إجازة مفتوحة" في سبتمبر من عام 2021، والذي جمعها بالفنان شريف منير. ودارت أحداثه في إطار اجتماعي حول المشاكل التي تواجه العائلات في العلاقات الزوجية وتربية الأبناء؛ خاصة وهم في سن المراهقة.

