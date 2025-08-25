شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المذيع الذي أوقفته قناة اليمن اليوم بسبب تهنئته لحزب المؤتمر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقفت إدارة قناة اليمن اليوم، التي تبث من صنعاء، أحد مذيعيها بسبب تهنئته لحزب المؤتمر الشعبي العام، بذكرى تأسيسه.

وقال "مختار الخطيب" المذيع في قناة "اليمن اليوم"، إن مدير القناة "محمد العميسي" بعد 20 دقيقة من تهنئته لحزب المؤتمر، بذكرى التأسيس.

ويظهر التصرف، حجم الإهانة والإذلال التي تمارسها المليشيات الحوثية بحق أعضاء ومنتسبي حزب المؤتمر، رغم التحالف القائم بينهما منذ 10 سنوات.

