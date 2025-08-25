شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الرباعية الدولية تقرر هيكلة مجلس القيادة الرئاسي بصيغة جديدة "تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن اجتماعات مكثفة تُعقد هذه الأيام بين دول الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة) لمناقشة إعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة، ويدعم خطوات الحكومة نحو الاستقرار والإصلاح الشامل.



وبحسب المصادر، فإن التقارب الكبير بين الرياض وأبوظبي، بوساطة أمريكية بريطانية، أسهم في تقريب وجهات النظر حول ضرورة تعديل شكل القيادة اليمنية العليا، خصوصاً مع بروز تحديات اقتصادية حرجة تتطلب قيادة تنفيذية أكثر فاعلية وتماسكاً.

وتأتي هذه النقاشات في ظل إشادة دولية بالإجراءات الحكومية الأخيرة، التي قادها رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني، والتي نجحت في تحسين سعر صرف الريال اليمني، وضبط تهريب الأموال التي كانت تهدد بتغذية جماعات إرهابية والحوثيين.

وأكدت المصادر أن الصيغة الأقرب حاليًا هي العودة إلى نموذج "رئيس ونائب أو نائبين"، بدلًا من الشكل الحالي الذي يضم ثمانية أعضاء، والذي أثبتت التجربة أنه غير قادر على مواكبة ديناميكية الأحداث وإدارة الملفات الحساسة.



وتشير التوقعات إلى أن أي إعلان رسمي قد يتم بالتزامن مع اجتماع مرتقب لمجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، بدعوة من المملكة، لمناقشة خارطة السلام، واستكمال إصلاحات مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.