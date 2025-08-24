محمد بن سلمان يتوج شباب السعودية بكأس العالم للرياضات الإلكترونية (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الأحد، وحظي حضورهما معاً بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع لقطات مصورة للحظة وصول الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الأردن إلى مقر الحفل في بوليفارد رياض سيتي.

ومنح ولي العهد السعودي لقب ‎كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى الفريق الفائز، وهو الفريق السعودي ‎فالكونز.

فقد أٌقيم مساء الأحد حفل ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشهد الحفل حضورًا عالميًا وجماهيريًا كبيرًا، إذ كان برفقة ولي العهد، ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كما حضر الحفل كريستسانو رونالدو وماجينوس وعدد من الشخصيات العالمية.

وتوّج ولي العهد السعودي النادي السعودي " فريق فالكونز" الفائز بكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي الرياضة التي يدعمها ويحبها، مما كان له تأثيره في انتشارها والاهتمام اللافت بها بين الشباب السعودي في السنوات الأخيرة.

كأس العالم للرياضات الإلكترونية

انطلقت البطولة في السابع من يوليو (تموز) الماضي، بمشاركة آلاف اللاعبين المحترفين وملايين المشجعين من مختلف القارات، لتجعل من الرياض مركزًا عالميًا لهذه الرياضة طوال أسابيع المنافسات.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن البطولة تمثل رافدًا أساسيًا لاستراتيجية تنمية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وأوضح أنها ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني بإضافة أكثر من 50 مليار ريال للناتج المحلي بحلول عام 2030، فضلًا عن توفير 39 ألف فرصة عمل جديدة للشباب السعودي.

ومنذ إعلان تنظيم البطولة بشكل سنوي اعتبارًا من صيف 2024، أصبحت الرياض وجهة رئيسية للشركات العالمية والمستثمرين ورواد صناعة الألعاب الإلكترونية حول العالم.