تكنولوجيا: vivo تكشف عن نظارة Vision للواقع المختلط وتجارب المستخدمين تشيد بتصميمها المريح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد vivo لدخول سوق نظارات الواقع المختلط (MR) قريبًا، حيث عرضت نظارة vivo Vision MR خلال منتدى بواو لآسيا لهذا العام. وحتى الآن، اقتصر استخدام الجهاز على عدد محدود من الأشخاص الذين شاركوا انطباعاتهم الأولية عنه.

وأشاد مدير منتجات vivo، هان بوكشياو، بمستوى الراحة التي توفرها النظارة، موضحًا أنها خفيفة الوزن ومريحة جدًا عند الارتداء. رغم عدم الكشف عن أرقام دقيقة للوزن، تم مقارنة vivo Vision بسماعات Apple AirPods Max التي تزن 386 جرامًا، وهي ليست سماعات خفيفة مقارنة بسماعات سوني WH-1000XM6 التي تزن 254 جرامًا فقط.

بالمقابل، يبلغ وزن Apple Vision Pro بين 600 و650 جرامًا حسب تكوين الحزام وعزل الضوء، لذا فإن وزن vivo Vision المقارب لسماعات AirPods Max يعتبر إنجازًا جيدًا لنظارة واقع مختلط.

كما أتيحت الفرصة لمقدم الأخبار التلفزيونية زو غوانغتشيان لتجربة vivo Vision، حيث لم يقدم تفاصيل كثيرة، لكنه شارك صورًا تظهر الجهاز بشكل واضح. تظهر الصور وجود كابل متصل بالنظارة، وهو مرتبط ببطارية خارجية لتخفيف وزن الجهاز على رأس المستخدم.

تظهر بعض المقاطع القصيرة زو وهو يستخدم تقنية تتبع اليد، التي تعتمد على عدة كاميرات أمامية مدمجة في النظارة للتحكم عن طريق اليدين.

لم تعلن vivo بعد عن موعد رسمي لإطلاق النظارة، لكن من المتوقع أن يتم الكشف عنها قبل نهاية العام. وصرح زو بأن الإطلاق “قريبًا” وأن الجهاز يخضع حاليًا للاختبار الداخلي من قبل موظفي vivo.

