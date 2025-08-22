شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين الشريفين وبناء على ما رفعه ولي العهد يوجّه بمنح المواطن ماهر الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى نظير شجاعته في إنقاذ الأرواح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمنح المواطن ماهر فهد الدلبحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، وتقديم مكافأة مالية بمبلغ مليون ريال، نظير موقفه البطولي الشجاع في التعامل مع شاحنة مشتعلة داخل محطة وقود وقيادته لها إلى خارج المحطة، مما أسهم في تجنب مخاطر عالية. ويعكس تكريم القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمواطن الدلبحي تقديرها وتثمينها لتضحيات مواطنيها الذين ورثوا قيم الشجاعة والتفاني والتضحية من المبادئ الراسخة التي قامت عليها دولتهم. وثمّنت أسرة المواطن ماهر الدلبحي التكريم، عادة إياه وسام شرف، وامتدادًا راسخًا لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام وتقدير بمواطنيها وما يبذلونه من تضحيات في شتى المجالات.

