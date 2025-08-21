لا تصدق كل ما تراه.. شاهد كيف كان شكل نورهان حفظى قبل عمليات التجميل والشد والنفخ

أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي نشر صور للتيك توكر نورهان حفظى بالتزامن مع إعلان الأجهزة الأمنية المصرية القبض عليها بتهمة نشر مقاطع فيديو منافية للآداب، وقد أظهرت الصور النادرة الشكل الحقيقي للبلوجر نورهان قبل عمليات التجميل والشد والنفخ الذي غير شكلها وأخفى ملامحها القديمة بشكل جذري.

شاهد كيف كان شكل نورهان حفظى قبل عمليات التجميل والشد والنفخ

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع صور البلوجر نورهان حفظى قبل عمليات التجميل التي أجرتها منذا ما يقارب خمس سنوات وغيرت شكلها بشكل جذري.

ووصف الكثير من المغردين الجمال الحالي الذي كانت تظهر به نورهان على السوشيال ميديا، بأنه جمال مصطنع ويندرج ضمن أساليب الخداع التي يتبعها الكثير من المشاهير من أجل جذب المتابعين.

القبض على البلوجر نورهان حفظى

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على البلوجر نورهان حفظى خلال الساعات الماضية بعد تلقيها عدد من البلاغات التي تتهم نورهان بنشر فيديوهات منافية للآداب وتشجع على سلوكيات غير أخلاقية.

وبناءً على تلك البلاغات، أصدرت النيابة العامة إذناً للأجهزة الأمنية بمداهمة منزل نورهان حفظي بمحافظة الجيزة، وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور ومحادثات تكشف تورطها في أنشطة محل التحقيق، بالإضافة إلى كمية من مخدر "الآيس"، وتحويلات بنكية بقيمة 70 ألف دولار.

وأوضحت الإدارة العامة لحماية الآداب أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت عرض المتهمة على نيابة الهرم لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

كما أمرت النيابة العامة بعرض البلوجر الشهيرة نورهان حفظي على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات عقب ضبطها متهمةً بحيازة مادة “الآيس” المخدرة.