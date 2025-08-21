توازن الأطفال الرقمي ينبع من الأسرة في تجمع القصيم الصحي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توازن الأطفال الرقمي يبدأ من الأسرة

دعا تجمع القصيم الصحي أولياء الأمور إلى تعزيز التوازن الرقمي لدى أطفالهم، مشدداً على أهمية دور الأسرة في ترسيخ عادات صحية وآمنة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية.

الخطوات القابلة للتطبيق

تقدم التجمع مجموعة من الخطوات القابلة للتطبيق، حيث يجب أن يكون الوالدان قدوة في التعامل مع الأجهزة، وتخصيص أوقات للأنشطة البدنية والاجتماعية، وإشراك الأبناء في أنشطة جماعية تنمي مهاراتهم. كما يجب تحديد وقت يومي لاستخدام الأجهزة لا يتجاوز ساعتين للفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا، مع تفعيل الضوابط التقنية للحد من المحتوى غير المناسب.

أثر هذه الممارسات

أكد تجمع القصيم الصحي أن هذه الممارسات تسهم في خلق بيئة رقمية متوازنة تدعم صحة الأطفال النفسية والجسدية، وتعزز من جودة حياتهم. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن مثالي في استخدام التكنولوجيا بين الأطفال، مع الحرص على تعزيز جوانبهم الصحية والتنموية.

من الجدير بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص الدائم على صحة وسلامة الأجيال القادمة، وتعزيز الوعي بأهمية التوازن الرقمي في حياتهم اليومية.