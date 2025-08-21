مزرعة “كورد” الألمانية تعرض إنتاجها بالمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - مزاد “كورد” الألماني يحقق نجاحًا باهرًا في عرض صقوره بالسوق الدولي

شهدت مزرعة “كورد” الألمانية لإنتاج الصقور مشاركة استثنائية في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025م، الذي يعقده نادي الصقور السعودي في مَلهم (شمال الرياض). وقدمت المزرعة 39 صقرًا من إنتاجها، حيث تم بيع كامل الإنتاج في خامس يوم من العرض.

يعتبر هذا الإنجاز إشارة واضحة إلى الاهتمام المتزايد بصناعة إنتاج الصقور وجودتها. وأكد مالك المزرعة الألماني مانفرد كورد أنه يمتلك خبرة 45 عامًا في تربية وإنتاج الصقور، وأن مشاركته في المزاد كشفت له عن مدى احترافية الصقارين السعوديين في اختيار أفضل الصقور.

ويعتبر المزاد الدولي فرصة لعقد الصفقات وتبادل الخبرات على مدى 21 يومًا، مما يسهم في تطوير صناعة إنتاج الصقور وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في هذا المجال. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات بين الدول المنتجة للصقور.

تجدر الإشارة إلى أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويجذب العديد من المشاركين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا القطاع المهم.