ماكرون: الهجوم الذي تعد له إسرائيل سيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، أن الهجوم العسكري الذي تُعدّه إسرائيل على غزة لن يؤدي إلا إلى كارثة حقيقية للشعبين، وسيجرّ المنطقة إلى حرب دائمة.

وقال ماكرون في بيان صحفي له عقب لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نؤمن بأن العملية الوحيدة الكفيلة بإنهاء هذه الحرب هي "تثبيت وقف إطلاق نار دائم في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية ضخمة إلى سكان غزة، ونزع سلاح حماس وتعزيز السلطة الفلسطينية في غزة.

وتابع "ولتحقيق ذلك، سنحتاج، مع مصر والأردن وجميع شركائنا الإقليميين والدوليين، إلى: تنفيذ مهمة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني".

وشدد ماكرون على أن فرنسا ستشارك في رئاسة مؤتمر حل الدولتين مع المملكة العربية السعودية في سبتمبر/أيلول في نيويورك للدفع بهذا المسار.

وأوضح أن هذا هو المسار الوحيد الموثوق لعائلات الرهائن، وللإسرائيليين، وللفلسطينيين، مضيفاً "لا للحرب، نعم للسلام والأمن للجميع".

المصدر : وكالات