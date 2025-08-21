انت الان تتابع خبر دولة القانون يحدد موعد التصويت على قانون الحشد: نحن مع حصر السلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة مخصصة لتمرير قانون الحشد الشعبي رغم التحديات كبيرة والضغوطات"، مشدداً على "ضرورة تمريره وفاءً للدماء التي سالت على ارض هذا الوطن".



وأوضح، ان "الحشد الشعبي مؤسسة حكومية رسمية مرتبطة برئيس الوزراء والقوانين في البرلمان التي تخصها هي تنظيمية ولا يمكن لاي طرف التدخل خارجي كان او داخلي"، مؤكداً ان "الكتل السياسية جميعها مصرة على تمرير قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه، والنواب السنة لا يريدون حضور جلسة التصويت لأنه على ما يبدو هناك ضغوط أمريكية عليهم، والخلافات الشيعية على القانون لا ترتقي الى مقاطعة الجلسة".