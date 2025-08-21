اخبار العالم / اخبار العراق

السيد الصدر يتبرأ من 15 صدريا رشحوا للانتخابات "ويغضب" من المنتمين لصادقون ودولة القانون

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت وثائق نشرها المكتب الخاص للسيد الصدر، تضمنت 15 اسما وجهها المعاون الجهادي الى السيد الصدر، وجهات ترشحهم، ليهمش عليها السيد الصدر بالقول: "ابرأ منهم جميعا، ولاسيما تسلسل 9 و10، فهما يكادان يعلنا العداء لنا بانتمائهم للفاسدين، لكن لا تعتدوا عليهم بل قاطعوهم جميعا".

وتظهر القائمة ان تسلسل 9 و10 مرشحين في محافظة ذي قار ضمن قائمة صادقون ودولة القانون.
