أول تعليق من أحمد سعد بعد الانضمام للجنة تحكيم The voice 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 أغسطس 2025 05:09 مساءً - علق الفنان أحمد سعد على استعداده لخوض تجربة الانضمام الى لجنة تحكيم برنامج المواهب الشهير "The voice"، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال الفترة القادمة على قنوات mbc. تجربة تحكيم The voice أكد أحمد سعد في لقاء مصور على هامش حفله الأخير في مراسي عن سعادته بهذه التجربة مؤكدًا على أهمية هذا النوع من التجارب في حياته قائلًا " التجربة ليست المرة الاولى فهي في الأصل شغلانتي فأنا كنت بشتغل في تدريب الأصوات وتمرينهم".

وعن استعدادته لهذه التجربة قال "بصراحة أنا متحمس للتجربة وبحب البرنامج ولكن حتى الآن مش عارف الأجواء هتكون إيه لذيذة ولا مش لذيذة". تجربة مختلفة مع ياسمين عبد العزيز أما في ما يخص تعاونه مع ياسمين عبد العزيز، فأكد أن هذه التجربة ستكون مختلفة ومميزة، ورفض الكشف عن أي تفاصيل تخص هذه التجربة وقال "لا يمكنني الكشف حالياً عن المفاجأة، لكن أؤكد أنني أحب ياسمين كثيراً، فهي دائماً مثال للفتاة اللطيفة خفيفة الظل، والجمهور يحبها منذ سنوات أجواؤها جميلة، وإن شاء الله، انتظروا مفاجآت مميزة قريباً". أغاني الألبوم الجديد شهدت الفترة الماضية نشاطًا فنيًا ملحوظًا لأحمد سعد كان من بينها أغنية "أخويا" ضمن ألبومه الجديد، وأكد على حبه الكبير لشقيقه عمرو، وذلك لأنه يعتبره سندًا حقيقيًا له، وعندما طلب منه أنه يظهر معه كضيف شرف لم يتردد في هذه التجربة، وقال إن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا فنيًا كبيرًا بينهما.

يُشار إلى أحمد سعد طرح 5 أغانٍ من ألبومه الجديد خلال الأيام الماضية، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وكان من بين هذه الأغاني ديو مع الفنانة روبي باسم "تاني" التي تعيد النجاح بين سعد وروبي، بعد أغنية "يا ليالي" التي غناها الثنائي، وبدأ الكليب بموقف طريف حين التقى أحمد سعد بالفنانة روبي في لوكيشن تصوير قائلاً لها: "تاني"، أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

"حبيبنا".. نجاح سابق ويأتي الألبوم الجديد بعد نجاح ألبومه السابق "حبيبنا"، الذي قدم فيه توليفة من الأغاني المتنوعة وطرحه في بداية العام الحالي، وضم هذا الألبوم 9 أغاني تعاون من خلالها أحمد مع كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي في أغنية " مفتقدني" وغيرها من الأغاني، ومن أغاني الألبوم أغنية "تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم ، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي. أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

