زيارة رسمية للرئيس المصري إلى المملكة تأتي في إطار التنسيق الإستراتيجي لحفظ استقرار المنطقة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية في إطار التنسيق المشترك لحماية استقرار المنطقة

يستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية وسط تنسيق مشترك بين الرياض والقاهرة لتعزيز العمل العربي المشترك والتصدي للتحديات الإقليمية، ودعم القضية الفلسطينية.

تأتي هذه الزيارة لتؤكد عمق العلاقات السعودية المصرية وحفظ الأمن والاستقرار العربي، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة في المنطقة، مع التركيز على رفض العدوان الإسرائيلي ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يأتي زيارة الرئيس المصري في وقت حساس لتنسيق المواقف حيال التطورات في غزة ودعم حل الدولتين، بالإضافة إلى جهود الدولتين في وقف الحرب وتحقيق السلام.

تعكس الزيارة دور السعودية ومصر في رعاية القضية الفلسطينية وتعزيز الدور الدبلوماسي لدعم الاعتراف بدولة فلسطينية وتحقيق السلام في المنطقة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين لصالح شعبيهما الشقيقين وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المنطقة.