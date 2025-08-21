استقبال سمو ولي العهد لرئيس جمهورية مصر في قصر نيوم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - العلاقات الأخوية تعزز بين السعودية ومصر في لقاء تاريخي

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر نيوم اليوم. تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في فلسطين.

حضر الاستقبال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

من جانبهم، شارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد في اللقاء الذي يعكس التعاون والتضامن العميق بين البلدين الشقيقين.