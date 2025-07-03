شكرا لقرائتكم خبر جمعية ألزهايمر تطلق برنامج «يدا بيد» لدعم مقدمي الرعاية نفسيا واجتماعيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، بالتعاون مع مركز سمو الفكر للإرشاد الأسري، برنامجا توعويا داعما بعنوان «يدا بيد»، وذلك خلال فعالية أقيمت أمس بمقر المركز في مدينة جدة، بحضور عدد من الأخصائيين والاستشاريين النفسيين والاجتماعيين.

ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة النفسية والاجتماعية لمقدمي الرعاية من خلال مجموعة من الجلسات والفعاليات، مثل حلقات دعم نفسي، وأنشطة للاسترخاء الذهني، إلى جانب ورش عمل حرفية، وحلقة لتبادل الخبرات، ومجموعة من المسابقات والفنون الشعبية.

وأكدت الجمعية أن دعم هذه الفئة يمثل حجر الأساس في استمرارية منظومة الرعاية الشاملة، داعية جميع مقدمي الرعاية والمهتمين بالمجال إلى متابعة برامجها والتسجيل فيها من خلال موقعها الالكتروني: www.alz.org.sa.