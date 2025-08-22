تدين المملكة العربية السعودية استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة الخارجية: المملكة تدين استهداف شاحنات برنامج الأغذية العالمي في السودان

أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة استهداف ثلاث شاحنات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية السودان، معبرة عن رفضها القاطع لأي تهديد يمكن أن يعرض أمن وسلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المملكة تطالب جميع الأطراف في السودان بالالتزام بما جرى التوقيع عليه في إعلان جدة في 11 مايو 2023، وتحديداً بضرورة حماية المدنيين وضمان أمان ممرات المساعدات الإغاثية.

وشددت الوزارة على أهمية التركيز على مصلحة الشعب السوداني وتجنبه أي تبعات للصراعات والحروب الداخلية.

يأتي هذا التصريح في سياق الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام.