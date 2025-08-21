في دورته الثامنة… مهرجان الجونة أعلن عن ١٢ فيلمًا دوليًا

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن أولى ملامح برنامجه في دورته الثامنة، التي من المخطط عقدها في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أكتوبر/ تشرين الأول، كاشفًا عن دفعة أولى من الأفلام التي اختيرت بعناية لتكون بمثابة وعدٍ بجولة بصرية وإنسانية استثنائية. ١٢ فيلماً من مختلف أنحاء العالم، تعكس تنوع التجارب الإنسانية وغنى المخيلة السينمائية.

صرحت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: “نحن فخورون للغاية بالبرنامج المُختار بعناية، حيث يُسهم كل فيلم في النسيج الكبير من القصص والحكايات التي يقدمها المهرجان من مختلف دول العالم. يُمثل مهرجان الجونة منصةً للحوار والاستكشاف، ونحن على ثقة بأن هذا الاختيار الأول سيُلقي صدىً عميقًا لدى جمهورنا”.

الأفلام المعلنة هي:

حادث بسيط (It Was Just an Accident) – إخراج جعفر بناهي | إيران، فرنسا، لوكسمبورج | الفارسية

الفيلم الحائز على جائزة السعفة الذهبية للمخرج جعفر بناهي، يعرض حادثًا بسيطًا يؤدي إلى سلسلة من العواقب المتصاعدة.

قيمة عاطفية (Sentimental Value) – إخراج يواكيم ترير | النرويج، ألمانيا، السويد، الدنمارك، فرنسا | الدنماركية، الإنجليزية

يستكشف الفيلم الحياة المتشابكة لشقيقتين: ممثلة مرموقة وشقيقتها الصغرى التي اختارت الحياة الأسرية، حيث تواجهان ماضيهما عند عودة والدهما المخرج المنفصل عنهما من عدة سنوات. حاز الفيلم على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي. يُذكر أن الفيلم السابق للمخرج يواكيم ترير “أسوأ شخص في العالم” عُرض في مهرجان الجونة السينمائي عام ٢٠٢١.

أحلام – جنس حب (Dreams-Sex Love) – إخراج داغ يوهان هو غيرود | النرويج | النرويجية

قصة فتاة تقع في الحب لأول مرة وتوثق تجربتها من خلال الكتابة. فاز الفيلم بجائزة الدب الذهبي، وجائزة النقاد (فيبريسي) في مهرجان برلين السينمائي (برليناله).

القمر الأزرق (Blue Moon) – إخراج ريتشارد لينكليتر | الولايات المتحدة، أيرلندا | الإنجليزية

يرصد ليلة واحدة عام ١٩٤٣ في حياة الكاتب الغنائي “لورينز هارت”. عُرض في مهرجان برلين السينمائي وحصد الدب الفضي لأفضل أداء مساعد للممثل أندرو سكوت.

أُفضّل أن أفقد صوابي في البرية (Better Go Mad in the Wild) – إخراج ميرو ريمو | التشيك، سلوفاكيا | التشيكية | وثائقي

يتابع الفيلم توأمين يعيشان في قلب الطبيعة حيث تتوتر علاقتهما في رحلة تحمل أبعاد الانفصال والمصالحة. فاز الفيلم بالجائزة الكبرى في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي.

البعث (Resurrection) – إخراج بي غان | الصين، فرنسا | الماندرين الصينية

في عالمٍ فقدت فيه البشرية القدرة على الحلم، يتمسك وحشٌ بأوهام عالم الأحلام الآخذة في التلاشي، حتى تظهر امرأةٌ تتمتع بقدرةٍ نادرةٍ على إدراك هذه الأوهام على حقيقتها. حاز الفيلم على جائزة خاصة في مهرجان كان السينمائي.

صوت السقوط (Sound of Falling) – إخراج ماشا شيلينسكي | ألمانيا | الألمانية

أربع فتيات، يفصل بينهن قرن من الزمان، يقضين شبابهن في نفس المزرعة، ومع تطور المنزل، يظهر نمط من التشابه بين حياتهن. حاز هذا الفيلم على جائزة لجنة التحكيم مناصفًة في مهرجان كان السينمائي.

الشيطان يدخن: ويخزن أعواد الثقاب المحترقة في العلبة ذاتها (The Devil Smokes: and Saves the Burnt Matches in the Same Box) – إخراج إرنيستو مارتينيز بوشيو | المكسيك | الإسبانية

يروي قصة خمسة أشقاء يعيشون مع جدتهم المريضة في أجواء تمزج الواقع بالخيال. فاز بجائزة أفضل عمل أول في مسابقة مواجهات في مهرجان برلين السينمائي.

دائمًا (Always) – إخراج ديمينغ تشين | الولايات المتحدة، فرنسا، الصين | الصينية ولهجات محلية | وثائقي

عمل شعري يعكس فقدان البراءة، يتتبع رحلة الشاب “غونغ يوبين” في مسار وجداني عاطفي عبر الشعر. هو العمل الأول لمخرجه، وحاز جائزة DOX:AWARD في مهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية.

أورويل:2+2=5 (Orwell: 2+2=5) – إخراج راؤول بيك | الولايات المتحدة، فرنسا | الإنجليزية| وثائقي

الفيلم من إخراج راؤول بيك، الذي عُرض فيلمه الوثائقي الشهير “أنا لستُ زنجيًك” في مهرجان الجونة السينمائي عام ٢٠١٧، يتعمق هذا الفيلم الوثائقي العاجل في الأشهر الأخيرة من حياة جورج أورويل. يستكشف الفيلم أهمية روايته الرائعة “١٩٨٤”.

شاعر (A Poet) – إخراج سيمون ميسا سوتو | كولومبيا، ألمانيا، السويد | الإسبانية

حكاية شاعر يتقدم في العمر ويعاني من اضطراب نفسي، يجد معنى جديداً في حياته عندما يساعد فتاة مراهقة على اكتشاف موهبتها. حاز جائزة لجنة التحكيم في مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي.

لأجل آدم (Adam’s Sake) – إخراج لورا واندل | بلجيكا، فرنسا | الفرنسية

قصة ممرضة أطفال تواجه رفض أم ترك ابنها ذي الأربع سنوات في المستشفى، فتبذل قصارى جهدها لمساعدة الأم في محنتها. عُرض الفيلم في افتتاح أسبوع النقاد في مهرجان كان السينمائي. وهو من إخراج لورا واندل، الذي عُرض فيلمه “ملعب” في مهرجان الجونة السينمائي ٢٠٢١.

من جانبه، قال أندرو محسن، رئيس البرمجة في مهرجان الجونة السينمائي: “يسعدنا أن نقدم هذه المجموعة التي تحمل تنوعاً عالمياً في أساليب السرد، ما بين أعمال روائية مؤثرة وأفلام وثائقية عميقة، وقد حظي العديد منها بتكريمات بارزة في مهرجانات دولية مرموقة. وما هذا الإعلان سوى بداية الرحلة السينمائية التي نعد بها جمهورنا هذا العام”.