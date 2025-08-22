«مواصلات الإمارات»: 9800 حافلة ومركبة لخدمة 260 ألف طالب وطالبة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد طالب علي الفارسي، المدير الإقليمي لإدارة العمليات بمواصلات الإمارات أبوظبي، جاهزية «مواصلات الإمارات»، لاستقبال العام الدراسي، وهي بكامل جاهزيتها لأداء رسالتها الوطنية التي نفخر بأدائها منذ أكثر من 44 عاماً، باعتبارها المزوّد الأكبر والأكثر خبرة في خدمات النقل التعليمي بالدولة.

وهنّأ طالب علي الفارسي الطلبة وأولياء الأمور والعاملين بالقطاعات التعليمية بالعام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه لا يمكن لخدمات النقل المدرسي أن تتم على النحو الأمثل من غير تكاتف جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية من جهات حكومية وخاصة وإدارات مدرسية وأولياء أمور، ولهم جميعاً تتوجه الشركة بالتهنئة بحلول العام الدراسي الجديد، راجين أن يتكلّل هذا العام الدراسي بالسلامة والنجاح للجميع.

وتفصيلاً: قال الفارسي لـ«لاتحاد» بأن مواصلات الإمارات هذا العام شهدت إضافة 639 حافلة جديدة لأسطول النقل المدرسي للوفاء بالمتطلبات التشغيلية.، وتعتز بتقديم خدماتها اليومية لأكثر من 260 ألف طالب وطالبة، موزعين على 610 مدارس، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومدارس شراكة ومعاهد، ومن أجل تقديم خدمات تليق بهم وبسمعة الشركة سيناهز أسطولها للنقل المدرسي 9800 حافلة ومركبة مختلفة، منها 547 حافلة ومركبة مجهزة خصيصاً لنقل الطلبة من ذوي الهمم، والذين سيزيد عددهم على 4100 طالبٍ وطالبة.

100 ألف ساعة تدريبية

فيما يتعلق بالتدريب والإعداد أشار إلى أنه سيتصدى لأداء هذه مهام النقل المدرسي آلاف الموظفين العاملين في مختلف المواقع والإمارات، وفي مقدمتهم بالطبع جنود الميدان من سائقين ومشرفات نقل وسلامة، إذ سيتولى 8636 سائقاً تشغيل هذا الأسطول، تساندهم 9547 مشرفة نقل وسلامة لأداء هذه المهمة على أكمل وجه خلال العام الدراسي.

وقد حرصت الشركة خلال الأشهر الماضية على تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية لفرقها الميدانية، حيث تم تقديم نحو 100 ألف ساعة تدريبية استفاد منها أكثر من 30 ألف سائق ومشرفة، كانت حصة السائق الواحد منها نحو 20 برنامجاً تدريبياً وبمعدل 6 ساعات تدريبية، فيما استفادت كل مشرفة من 15 برنامجاً وبمعدل 5 ساعات تدريبية، وكل ذلك في سبيل ضمان حسن الأداء، وقبله سلامة المنقولين التي تتربع على رأس أولويات الشركة.

صيانة 9396 حافلة

أشار الفارسي إلى أن الجهود الشاملة التي تبذلها الشركة على مختلف الصعد ذات الصلة بالنقل المدرسي أثمرت ارتفاعاً متواصلاً في مؤشرات السلامة عبر السنوات، ومازالت تلك الجهود متواصلة.. ففي جانب الصيانة وتحديث الأسطول، استفادت 9396 حافلة من الصيانة الصيفية الوقائية، علماً بأن كل حافلة في الأسطول تخضع لـ4 أنواع من عمليات الصيانة سنوياً، بحيث زاد مجموع عمليات الصيانة المقدمة لجميع مركبات الأسطول عن 60 ألف عملية صيانة سنوياً تقدم عبر 23 مركز خدمة معتمد، فضلاً عن عمليات التحديث المستمرة للأسطول والتي شهدت هذه السنة إضافة 639 حافلة جديدة لأسطول النقل المدرسي للوفاء بالمتطلبات التشغيلية. وإلى جانب الصيانة لابد من الإشادة ببقية الإنجازات والجهود التي من شأنها تعزيز السلامة على متن حافلاتنا.

التطبيقات الذكية

أكد على تعزيز دور «تطبيق حافلتي» وغيره من التطبيقات الذكية: وهو التطبيق الذكي الذي يتيح لأولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المجانية، كما يسمح لهم بمتابعة تنقلات أبنائهم على متن حافلات الشركة لحظة بلحظة، وتلقي الإشعارات بذلك، الأمر الذي من شأنه تعزيز الطمأنينة وراحة البال عند ذوي الطلبة، علاوةً على تحسين الأداء ورفع مستويات السلامة والراحة بشكل عام.

المنصة الإلكترونية

كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية (Aegis) للإبلاغ عن الحوادث وأشباه الحوادث والملاحظات والتحقيق فيها، وعمليات تقييم المخاطر وتقييم المسارات: حيث بلغ عدد المسارات التي تم تقييم المخاطر لها 20.525 مساراً، غطّت أكثر من 200.000 موقع استلام فردي للطلبة من منازلهم.. وضمان تثبيت وتفعيل منظومة السلامة المتقدمة على متن الحافلات: والتي تتألف من مجموعة متكاملة من الأنظمة والكاميرات وسواها من التجهيزات التي تضمن أعلى مستويات السلامة، مثل ذراع قف، وزر التفقد، ومستشعر الحركة، ومطرقة الطوارئ، وغيرها الكثير.

وأضاف أنه تم إجراء عمليات التخطيط الذكي وتحسين المسار، بهدف تحسين الجدوى التشغيلية، وتقليل الأثر البيئي، وتخفيف الازدحام، وضمان أداء أفضل، فضلاً عن الإسهام في بلوغ مستويات سلامة أعلى.. كما تم تنفيذ «التشغيل التجريبي للحافلات» بحيث يختبر جميع السائقين المسارات، لا سيما الجديدة منها قبل انطلاق العمليات الفعلية.

غرفة العمليات

استمراراً للجود الخاصة بالاستعدادات أشار طالب الفارسي إلى القيام بتعزيز دور غرفة العمليات التي تتابع لحظياً جميع مركبات الأسطول، للتدخل السريع عند الضرورة، وعمليات الرقابة الميدانية، وذلك على فرق العمل لضمان الالتزام بالإجراءات، وعمليات التوعية المستمرة لطلبة المدارس، من خلال الزيارات الميدانية.. ورفع مستوى التعاون مع الشركاء، وتكثيف البرامج التدريبية، ونشر الدروس المستفادة، وتحديث أدلة العمل.

تكاتف

تؤكد مواصلات الإمارات أنه لا يمكن لخدمات النقل المدرسي أن تتم على النحو الأمثل من غير تكاتف جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية من جهات حكومية وخاصة وإدارات مدرسية وأولياء أمور، ولهم جميعاً تتوجه الشركة بالتهنئة بحلول العام الدراسي الجديد، راجيةً أن يتكلّل هذا العام الدراسي بالسلامة والنجاح للجميع.