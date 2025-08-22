نهيان بن مبارك: تمكين أبناء وبنات الوطن وتطوير إمكاناتهم ليكونوا جاهزين لسوق العمل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن تمكين الشباب وتأهيلهم واستثمار طاقاتهم لصالح مستقبلهم ومستقبل وطنهم الغالي، أحد أهم أولويات العمل في صندوق الوطن، والذي يأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد لنا دائماً أن تمكين الشباب والاستثمار فيهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل وعلومه، بمثابة ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة

وقال معاليه: إن الشباب يقع دائماً في قلب أولويات سموه، باعتبارهم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية للوطن، وركيزة أساسية للتنمية، كما يؤكد لنا دائماً أن الإمارات ستظل ملتزمة بتمكين الشباب ليخدموا كقادة في مجتمعاتهم ويساهموا في تقدمنا الجماعي.

جاء ذلك، عقب لقاء معاليه أمس، المتميزين من خريجي برنامج جسور الدولي، الذي أطلقه صندوق الوطن «إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني» في نسخته الرابعة، عقب إتمام 25 من المتميزين من أبناء وبنات الإمارات البرنامج الذي استمر لمدة 6 أشهر، منها 12 أسبوعاً تدريبياً نظرياً في فروع كبريات الشركات الألمانية بالإمارات، قبل أن يتوجهوا إلى المرحلة الثانية للعمل داخل مصانع هذه الشركات العالمية بألمانيا، والتي أكملوها مؤخراً وسط إشادة من مديري وخبراء هذه الشركات بإمكانات أبناء الإمارات وقدرتهم على استيعاب أحدث الطرق التكنولوجية في المجالات الهندسية والتقنية، وذلك خلال استقبال معالي الشيخ نهيان بن مبارك للخريجين والمشرفين والقائمين على برنامج جسور الدولي الذي ينظمه صندوق الوطن، بمجلس معاليه بأبوظبي.

وقال معاليه: إن برنامج جسور الدولي نموذج لما يقوم به صندوق الوطن من جهود ومبادرات لتمكين أبناء وبنات الوطن، وتطوير إمكاناتهم في مختلف المجالات، ليكونوا جاهزين للانطلاق في سوق العمل المحلي والعالمي على السواء.

وأشار معاليه إلى أن التقارير كافة التي قدمها المشرفون، كانت لمراحل التدريب المختلفة لبرنامج «جسور الدولي» بالإمارات وألمانيا.

وأوضح معاليه أن صندوق الوطن حريص كل الحرص على إتاحة الفرصة أمام المتميزين من أبناء وبنات الإمارات من خريجي الجامعات للانضمام إلى النسخ الجديدة من هذا البرنامج الرائد، الذي يعد أول برنامج عملي مكثف في مجالات المختلفة، مثل التكنولوجيا الصناعية والطيران وهندسة الأجهزة الطبية وغيرها، يتيح للمشاركين الفرصة للتعرف على أحدث تقنيات العصر، مما يمكِّن شباب الوطن من تطوير قدراتهم، وتنمية خبراتهم لاقتحام سوق العمل.

واختتم معاليه حديثه إلى المشاركين في جسور الدولي، بتوجيه الشكر إلى شركاء صندوق الوطن كافة، لاسيما مجموعة الرستماني التي قدمت كل الدعم لبرنامج جسور الدولي، ولا شك أنهم شركاء حقيقيون في النجاح الذي تحقق على مدى أربع نسخ متتالية من جسور الدولية.

من جانبهم، عبّر خريجو برنامج جسور الدولي من أبناء وبنات الإمارات، عن فخرهم واعتزازهم بلقاء معاليه، مؤكدين أن لقاءه بهم وتشجيعه لهم، حافز مهم من أجل بذل أقصى الجهود لكي يكونوا مؤهلين للانطلاق إلى المستقبل، وتحقيق آمال الإمارات وقيادتها الرشيدة من أجل نهضة شاملة تسع الجميع ويقوم عليها الشباب، مثمنين الدور الكبير الذي قام به صندوق الوطن من أجل توفير هذه الفرصة الثمينة لهم ولأقرانهم من أبناء الوطن لتلقي هذه الدورات التدريبية المتقدمة في ألمانيا، بما تمثله من ثقل وخبرة على المستوى العالمي، إضافة إلى توفير المناخ المناسب للاحتكاك بالخبرات الدولية في هذا المجال.