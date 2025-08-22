محمد الشرقي: تبنّي أفضل الممارسات في منظومة التعليم

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

واطّلع سموه خلال اللقاء، على استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، على دور التعليم في بناء المجتمعات والنهوض بركائز تنميتها وتطورها، منوّهاً إلى أهمية تبنّي أفضل الممارسات التعليمية في منظومة التعليم، وتطوير المناهج التعليمية بما يخدم الحفاظ على الأسس الوطنية الاستراتيجية، ويدعم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

كما أشار سموه، إلى اهتمام حكومة الفجيرة بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للعملية التعليمية في كافة المؤسسات التعليمية بالإمارة، وتوفير مُمكنات الارتقاء بها وبمُخرجاتها، بهدف مواكبة وتحقيق توجّهات الدولة ورؤيتها المستدامة في هذا القطاع المحوري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات وزارة التربية والتعليم ومبادراتها للعام الدراسي 2025 - 2026، خاصةً في مجال تعزيز الهوية الوطنية واللغة العربية، إلى جانب الأولويات الحالية والتوجّهات المستقبلية.

حضر اللقاء محمد حمزة القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم.