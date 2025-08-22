«البلديات والنقل» تنجز المرحلة الثانية من «نور أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، المرحلة الثانية من مشروع «نور أبوظبي» لتحديث إنارة الطرق بنظام الإضاءة الموفرة للطاقة (LED)، في خطوة تعزز جهود الإمارة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وتبني حلول مبتكرة لرفع كفاءة الطاقة.

وشهدت المرحلة الثانية من المشروع، تركيب 133.473 كشاف إنارة جديداً يعمل بتقنية LED الحديثة، مما ساهم في خفض استهلاك الكهرباء من 356 مليوناً كيلوواط/ساعة إلى نحو 86.7 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً، بما يعادل وفراً يتجاوز 75% من الطاقة المستهلكة.

كما انعكست نتائج المشروع بشكل مباشر على خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تراجعت من 138.8 مليون كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون إلى نحو 33.8 مليون كيلوجرام سنوياً، الأمر الذي يدعم مستهدفات أبوظبي في الحد من الانبعاثات، وتحقيق بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

إلى جانب ذلك، يسهم المشروع في توفير ما يقارب 105 ملايين كيلوواط/ساعة سنوياً من استهلاك الطاقة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرسخ مكانة أبوظبي مدينة رائدة في تبني أحدث التقنيات الذكية في البنية التحتية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن مشروع «نور أبوظبي» يأتي ضمن استراتيجية شاملة لدائرة البلديات والنقل، تهدف إلى تطوير المرافق العامة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للاستدامة، وتحقيق توازن بين متطلبات النمو العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة في شبكات الطرق والإنارة.

وتركز دائرة البلديات والنقل على تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال تعزيز استدامة الموارد والمساهمة في التصدي لتداعيات التغير المناخي، كجزء أساسي من استراتيجيتها، تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030، دعماً لجهود العمل من أجل المناخ، وتعزيزاً للمكانة الرائدة عالمياً لإمارة أبوظبي في هذا المجال.

الاستدامة وخفض الانبعاثات

كما تسهم إنارة LED في دعم التوجهات العالمية والمحلية نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، إذ تساعد في تقليل معدلات الاحتباس الحراري والآثار البيئية الناجمة عن استهلاك الطاقة.

وإلى جانب ذلك، توفر هذه التقنية إضاءة أوضح وأكثر أماناً لمستخدمي الطرق، مما يرفع من مستويات السلامة العامة، ويعكس التزام المدن الحديثة بتبني حلول ذكية تحقق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

خطوة محورية

يشكل استبدال أنظمة الإنارة التقليدية بمصابيح LED، خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وحماية البيئة، إذ تتميز هذه التقنية بقدرتها على توفير معدلات عالية من الكهرباء، مقارنة بالمصابيح التقليدية، إضافة إلى عمرها التشغيلي الأطول وصيانتها الأقل. ويسهم ذلك في تقليل الأعباء التشغيلية والمالية على المدى الطويل، مع ضمان استمرارية الإنارة بجودة أعلى وموثوقية أكبر