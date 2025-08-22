تحت 20″ يواصل الأخضر تدريباته في البرازيل استعدادًا لنهائيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استمر منتخب السعودية تحت 20 سنة في تدريباته استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة في البرازيل. ويسعى الفريق السعودي إلى تحقيق نتائج إيجابية وتقديم أداء قوي خلال البطولة العالمية.

تحت قيادة المدرب الوطني سعد الشهري، مواصلة اللاعبين تدريباتهم بجدية واجتهاد في معسكرهم التدريبي في البرازيل. ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بشكل مثالي ورفع مستوى لياقتهم البدنية قبل انطلاق البطولة.

ويعكف الفريق السعودي على تدريبات يومية مكثفة تشمل الجوانب الفنية والتكتيكية، بهدف تجهيز اللاعبين للمنافسة في أصعب الظروف وتحقيق النتائج الإيجابية خلال مشاركتهم في البطولة.

ويتطلع منتخب السعودية تحت 20 سنة إلى تقديم أداء مشرف والمنافسة بقوة مع باقي المنتخبات المشاركة في كأس العالم، وتحقيق نتائج تليق بالكرة السعودية وتاريخها الرياضي.

إن جميع أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين مصممون على تحقيق النجاح وتحقيق طموحات الجماهير السعودية، ويعدون بتقديم كل ما لديهم في الملعب لتحقيق النتائج المرجوة وصناعة التاريخ في كأس العالم تحت 20 سنة.