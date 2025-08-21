زواج شجون الهاجري يشعل مواقع التواصل… والردّ حاسم

تصدّرت مواقع التّواصل الاجتماعيّ خلال السّاعات الماضية أنباء عن زواج الممثّلة الكويتيّة، شجون الهاجريّ والكاتب الكويتيّ فهد العليوة، بعد تداول صور ومنشورات اعتبرها المتابعون بمثابة إعلان رسميّ لارتباطهما، ذلك ما أحدث موجة واسعة من الجدل والتّساؤلات.

إنطلقت الإشاعات بعد منشور من حساب ماما حياة، المنسوب إلى والدة شجون، إذ نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام”، مقطعًا يضمّ صورتَين لشجون وفهد، إحداهما من الطفولة وأخرى حديثة بإطلالة احتفاليّة، مرفقة بتعليق: “لايقَين لبعض واحنا حيل أحلى سوا”. هذا ما اعتبره المتابعون إشارة واضحة إلى ارتباطهما.

لكن “شجون”، لم تنتظر طويلًا لنفي الخبر، إذ نشرت عبر خاصّيّة القصص القصيرة محادثة جمعتها بفهد، أبديا خلالها استغرابهما ممّا يُتداول وأكدّا أنّهما ليسا على علم بما يُشاع.

بدوره، خرج فهد العليوة على صمته، لينفي بشكل مباشر خبر الزّواج، قاطعًا الطّريق أمام أيّة إشاعات.

ورغم ذلك، بات لا يخفى على المتابعين أنّ هناك علاقة مميّزة تجمع الطّرفين، قوامها الإعجاب والودّ، سبق أن ظهرت في أكثر من مناسبة ومنشور مشترك عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.