شاكيرا تمنّت تواجدها في حفل فنان عربي…من اختارت؟

شغلت الفنانة شاكيرا مواقع التّواصل بعد أن أعربت عن إعجابها بأداء الفنّان سانت ليفانت لأغنيتها الشّهيرة “Hips Don’t Lie”، إذ أعادت نشر مقطع مصوّر له عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يغنّي ويقدّم رقصًا حماسيًّا على أنغام الأغنية بأسلوب مبتكر جمع بين الإيقاعات الغربيّة والعربيّة. معلنة عن رغبتها بالتواجد بهذا الحفل.

هذا التّفاعل اعتُبر بمثابة إشادة واضحة من شاكيرا، بموهبة سانت ليفانت الّذي يواصل تأكيد حضوره على السّاحة الفنّيّة خصوصًا بعد النّجاح الكبير الّذي حققته أغنيته الأخيرة “كلمنتينا” الّتي تحوّلت إلى واحدة من أبرز الأغنيات المطلوبة في المناسبات والحفلات ونالت تفاعلًا واسعًا عبر المنصّات الرّقميّة.

يُذكر أنّ سانت ليفانت، كان قد قدّم نفس “الرّيمكس”، في حفله بمدينة البترون في لبنان، خلال شهر تمّوز الماضي وسط تفاعل لافت من الجمهور والحفل كان من تنظيم “هيومانجمنت”.

في سياق آخر، أعلن “ليفانت”، عبر “إنستغرام” عن إلغاء حفلاته المقرّرة في تونس وسوسة في العشرين والثّالث والعشرين من أغسطس الجاري، موضحًا أنّ القرار يعود إلى أسباب شخصيّة خارجة عن إرادته، مؤكّدًا في الوقت نفسه عزمه على العودة قريبًا بلقاءات جديدة مع جمهوره التّونسيّ.