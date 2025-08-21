شكرا لقرائتكم خبر الإعلام الثقافي يصافح الحِرف اليدوية.. على منصة الجوائز الثقافية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في كل دورة من دوراتها، تُفاجئ وزارة الثقافة عبر مبادرتها "الجوائز الثقافية الوطنية" الجمهور الثقافي بإضافة جديدة، كما لو أنها تفتح نافذة على ركنٍ آخر من المشهد السعودي لم يكن تحت الضوء بعد. وكأنها تقول: "لا أحد خارج دائرة التقدير".

تُراجع وزارة الثقافة عبر مبادرتها المشهد الثقافي كل عام، لتبحث في كافة الزوايا عمن يستحق الإشادة والتكريم ممن اجتهد للارتقاء بكل ما يتعلق بمجالات الثقافة، والأدب، والفن، والإبداع، والتراث، مؤمنة بأن هناك أيدياً تعمل في الظلال وحان وقت مكافأتها، وها هي في نسختها الخامسة لعام 2025، تُعلن عن استحداث جائزتين جديدتين تعكسان وعي الوزارة بأهمية تكريم الأصوات التي تحفظ ذاكرة الثقافة وتبني مستقبلها، من خلال: "جائزة الإعلام الثقافي"، و"جائزة الحِرف اليدوية".

لعقودٍ مضت، ظل الإعلام الثقافي يمارس دوره الحيوي في ربط المبدع بالجمهور، ونقل الفنون والآداب من القاعات إلى المجتمع، حتى أصبح جزءاً من النسيج الثقافي نفسه، ومع تطور المشهد الثقافي السعودي جاءت "جائزة الإعلام الثقافي" لتضع هذه المهنة في قلب الضوء، ولتقدّر الجهود التي بذلها الأفراد أو المؤسسات في تنمية الإعلام الثقافي وتعزيز دوره المحوري في تطور القطاع الثقافي.

تمثل الجائزة دعوة للتنافس الشريف بين الممارسين في هذا المجال، وتشجيعاً على تقديم محتوى ثقافي عالي الجودة، بما يعكس التنوع والثراء الذي تتمتع به المملكة، ويتناغم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع معرفي وإعلام مسؤول.

فيما يأتي إطلاق "جائزة الحِرف اليدوية" متزامناً مع مبادر "عام الحِرف اليدوية 2025"، ليكون خطوة إضافية في مشروع وطني شامل يهدف إلى توثيق وحماية الحِرف، وربطها بالاقتصاد الإبداعي، وضمان استدامتها كجزء من الهوية الوطنية.

وتُمنح "جائزة الحِرف اليدوية" للسعوديات والسعوديين المتخصصين في صناعة المحتوى الخاص بالحِرف اليدوية عبر التأليف ونشر الأبحاث المعرفية.

إن استحداث هاتين الجائزتين يعكس رؤية "الجوائز الثقافية الوطنية" كمنصة مرنة تتطور مع الثقافة لا تسبقها ولا تتأخر عنها؛ فكل عام تُضاف جوائز جديدة، ويتم الالتفات لمجالات لم تكن مرئية من قبل، مما يرسّخ مكانة المبادرة كمرآة حقيقية للمشهد الثقافي السعودي.

ومع اقتراب موعد الحفل، تبقى الأسئلة معلقة، من سيكون أول فائز بــ "جائزة الحِرف اليدوية"، ومن سيسجل اسمه كأول من يُتوج بــ "جائزة الإعلام الثقافي"؟ ولكن الأهم من ذلك بأن مساحة الاحتفاء قد فُتحت، وكل مخلص لعمله ومبدع في مجاله سينال شهادة تكريم الوطن الثقافية.