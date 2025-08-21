أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن مشروع ترفيهي جديد في الرياض سيجعلها أجمل من دبي وباريس، وهو مشروع تطوير مشروع منتزه البحيرات الذي يعتبر أحد أبرز المشاريع البيئية والترفيهية التي يتم إنشاءها في الوقت الحالي في مدينة الرياض ويقع مشروع منتزه البحيرات في جنوب مدينة الرياض حيث يبعد عن وسط المدينة بمسافة تصل إلى 32 كيلو متر، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في الفترة القليلة القادمة.

الهيئة الملكية تطلق مشروع ترفيهي جديد في الرياض سيجعلها أجمل من دبي وباريس

أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن من مشروع منتزه البحيرات يهدف إلى إعادة إحياء وادي حنيفة وروافده من خلال إنشاء منطقة ترفيهية وسياحية تعيد الزخم إلى وادي حنيفة وتجعله محطة لاستقبال الكثير من الزوار والسياح الذين يزورون المملكة من كافة دول ومدن العالم خصوصا وأن المنطقة الذي يقام عليها المشروع هي منطقة جديدة وغير معروفة للكثير.

ويُعد مشروع منتزه البحيرات واحد من المشاريع الكبيرة والضخمة التي يتم إنشائها في العاصمة الرياض في الوقت الحالي حيث تبلغ مساحة المشروع الإجمالي 13 كيلو متر مربع. ويعتبر المشروع مزيج من مشروع بيئي ومشروع ترفيهي في الوقت ذاته، ومن المتوقع أن يستضيف المشروع بعد نهايته مئات الآلاف من الزوار الداخليين والخارجيين وذلك للاستمتاع بالمشروع والاستجمام في متنزهاته المتنوعة.

مكونات مشروع منتزه البحيرات في الرياض

يتكون مشروع منتزه البحيرات من العديد من المواقع والأبنية ذات الطبيعة البيئية والترفيهية وتتمثل مكونات مشروع منتزه البحيرات في الآتي:

- بحيرة طبيعية بمساحة 315000 متر مربع.

- قنوات مائية دائمة الجريان بطول 14 كم.

- منطقة بلازا بمساحة 20000متر مربع.

- ممرات مشاة بطول 18 كيلو متر.

- 246 موقع لجلوس المتنزهين.

- 5جسور فوق القنوات المائية.

- 7310شجرة.

- جزيرتان صناعيتان.

الأهمية البيئية لمشروع منتزة البحيرات في الرياض

لا تقتصر أهمية مشروع منتزة البحيرات في الرياض على الجانب الترفيهي فقط، فهو أيضًا يمثل أهمية بيئية كبيرة حيث سيسهم في تعزيز جهود المملكة نحو الاهتمام بالبيئة ومواجهة تبعات التغير المناخي وتتمثل الأهمية البيئية للمشروع في الآتي:

- موطن للحياة الفطرية.

- محطة سنوية للطيور المهاجرة.

- مصب نهائي لمياه منطقة وادي حنيفة.

- جزء من محمية الحائر الطبيعية.