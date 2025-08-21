شكرا لقرائتكم خبر «غرفة تبوك» تعلن عن بدء التسجيل في دورة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، أمس، عن بدء التسجيل في دورة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) المخصصة لموظفي القطاع الخاص بالمنطقة، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 5 أيام بمقر الغرفة الرئيس بمدينة تبوك، وذلك بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، أمس، عن بدء التسجيل في دورة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) المخصصة لموظفي القطاع الخاص بالمنطقة، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 5 أيام بمقر الغرفة الرئيس بمدينة تبوك، وذلك بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وأوضحت الغرفة أن الدورة التدريبية المتخصصة ستقدم مجانا بواقع 30 ساعة تدريبية، ويحصل المتدربون في نهايتها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز فرصهم الوظيفية، مشيرة إلى أن التسجيل في الدورة متاح عبر منصاتها الالكترونية، كما يمكن للراغبين الاستفسار والتواصل من خلال الهواتف المخصصة بإدارة التدريب.

كانت هذه تفاصيل خبر «غرفة تبوك» تعلن عن بدء التسجيل في دورة إدارة المشاريع الاحترافية (PMP) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.