أكثر من 15 مليون معتمر متوقعون في الربع الأول من عام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكثر من 15 مليون معتمر يزورون المملكة في الربع الأول من عام 2025

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس أن عدد المعتمرين الذين زاروا المملكة وصل إلى حوالي 15.2 مليون شخص خلال الربع الأول من عام 2025.

ووفقًا لتقرير الهيئة، بلغت نسبة الذكور من المعتمرين حوالي 60.5%، بينما بلغت نسبة الإناث حوالي 39.5% من إجمالي عدد المعتمرين، وكانت نسبة المعتمرين السعوديين تشكل 24% من هذا الرقم.

وأوضحت الهيئة أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج بلغ 6.6 مليون معتمر في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 10.7% عن الفترة نفسها من العام السابق. وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الذكور من المعتمرين الوافدين بلغ 3.2 مليون بنسبة 49.5%، بينما بلغ عدد الإناث حوالي 3.3 مليون بنسبة 50.5% من إجمالي المعتمرين الوافدين.

وبلغ عدد المعتمرين من الداخل حوالي 8.8 مليون معتمر في الربع الأول من عام 2025، وكان عدد المعتمرين السعوديين منهم 3.6 مليون بنسبة تعادل 42%، بينما كان البقية من جنسيات أخرى.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتسهيل زيارة المعتمرين وضيوف الرحمن، وتوفير أفضل الخدمات والبيئة المناسبة لهم خلال أداء مناسكهم بأمان ويسر.