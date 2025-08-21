شكرا لقرائتكم خبر وزارة الصناعة تصدر أكثر من 234 ألف «شهادة منشأ» خلال النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 234,627 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الحالي، في إطار جهودها لدعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتوسيع قاعدة المصدرين الوطنيين، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وبلغ عدد الشهادات الصادرة في يناير 41,977 شهادة، وفي فبراير 38,830 شهادة، ثم 37,689 شهادة في مارس، فيما أصدرت الوزارة 38,219 شهادة في أبريل، و40,829 شهادة في مايو، و37,083 شهادة في يونيو.

وتعد شهادة المنشأ وثيقة أساسية تؤكد أن المنتجات المصدرة تنتمي إلى الأصل الوطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني؛ مما يعزز مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، ويدعم التنوع الاقتصادي للمملكة.

وتستهدف هذه الخدمة المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، إضافة إلى الأفراد مثل المزارعين والصيادين والحرفيين المحليين وغيرهم من أصحاب الأنشطة الفردية.

وتتضمن شهادة المنشأ 4 نماذج رئيسة، تشمل شهادة المنشأ الموجهة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة المنشأ للدول العربية، والنموذج التفضيلي الموحد لدول الخليج العربي المطبق في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب النموذج العام المقدم باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية.

وتوفر الوزارة إمكانية التقديم على شهادة المنشأ الكترونيا عبر منصة متخصصة تضمن سرعة ودقة إصدار الشهادات، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.