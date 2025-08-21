شكرا لقرائتكم خبر «الدارة» تتيح مجموعة وثائق نادرة لمؤسس مجلة «المنار» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدرجت دارة الملك عبدالعزيز مجموعة أرشيفية نادرة للأديب والمفكر والصحفي محمد رشيد رضا، ضمن مبادرتها «وثائق الدارة»، في امتداد لرسالتها في قيادة المحتوى التاريخي الوطني، وجهودها في تعزيز الإتاحة العلمية للوثائق، بما يخدم البحث العلمي، ويعزز الهوية الوطنية.

ويعد محمد رشيد رضا، الذي عاش بين عامي 1865-1935م، أحد أبرز رواد النهضة الفكرية الحديثة، ومؤسس مجلة «المنار»، حيث تضم المجموعة الأرشيفية مراسلات، ومقالات، ومذكرات تعكس رؤيته الفكرية، وتوثق دوره في صياغة قضايا الفكر العربي والإسلامي، إلى جانب إبراز شبكة علاقاته الواسعة مع قادة الفكر والسياسة في عصره.

وتكتسب هذه الوثائق أهمية خاصة لما تحمله من شواهد على مرحلة حافلة بالتحولات الفكرية والسياسية في العالم العربي، مما يجعلها مرجعا أصيلا للباحثين والمهتمين بتاريخ النهضة الحديثة.

وتحفظ الدارة هذه المجموعة، ضمن منظومة متكاملة لحماية الوثائق، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يتيح للباحثين والمؤرخين الاطلاع عليها عبر البوابة البحثية في مراكز خدمات المستفيدين، في بيئة علمية تراعي أعلى معايير الحفظ والإتاحة، لتبقى شاهدا حيا على فكر ورؤية أحد أبرز أعلام الثقافة العربية الحديثة، وموردا معرفيا يثري الدراسات الأكاديمية.