تقييم الحوادث باليمن يصدر بيانين حول ادعائين باستهداف محطة وقود ومعبد المقة

صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (محطة وقود) في مدينة (حريب) بمديرية (حريب) بمحافظة (مأرب) بتاريخ 3 / 9 / 2015م)، فيما يلي نصه:

فيما يتعلق بما تلقاه الفريق المشترك لتقييم الحوادث أثناء زيارته الميدانية للجمهورية اليمنية من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، بأن قوات التحالف استهدفت بتاريخ (3 / 9 / 2015م) (محطة وقود) في مدينة (حريب) بمديرية (حريب) بمحافظة (مأرب)، (مرفق إحداثي لموقع الادعاء).

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتقرير الزيارة الميدانية للفريق المشترك لتقييم الحوادث لعدد من المحافظات والمديريات بالجمهورية اليمنية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبيّن للفريق المشترك أن مدينة (حريب) تقع في الجزء الشرقي من مديرية (حريب) بمحافظة (مأرب).

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء (محطة وقود)، وتبيّن التالي:

1 / تقع محطة الوقود محل الادعاء في مدينة (حريب).

2 / المحطة عبارة عن مظلة، ويوجد داخل الموقع هنجر ومبنى.

بدراسة تقرير زيارة الفريق المشترك الميدانية لموقع الادعاء تبين التالي:

1 / المحطة عبارة عن مضخات وقود تحت مظلة، ويوجد بداخل الموقع هنجر ومبنى.

2 / سلامة المظلة ومضخات الوقود من أي أضرار.

3 / وجود أضرار على الهنجر، لم يتمكن الفريق المشترك من تحديد أسبابها.

4 / وجود آثار رماية من أسلحة نارية على المبنى.

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (3 / 9 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة (حريب).

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبيّن للفريق المشترك التالي:

1 / بتاريخ (2 / 9 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (حريب).

2 / بتاريخ (4 / 9 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة (حريب).

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (محطة وقود) في مدينة (حريب) بمديرية (حريب) بمحافظة (مأرب) بتاريخ (3 / 9 / 2015م)، كما ورد بالادعاء.

الادعاء باستهداف معبد المقة

كما صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (معبد المقة) في مديرية (صرواح) بمحافظة (مأرب) بتاريخ (14 / 1 / 2016م)، فيما يلي نصه:

فيما يتعلق بما ورد في التقرير الدوري (الحادي عشر) عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أن جماعة الحوثي اقتحمت مديرية (صرواح)، وقامت بالاستيلاء على عدد من الأماكن الأثرية، وتمركزوا فيها مع كامل عتادهم العسكري ومنها (معبد المقة الأثري)، وترتب على ذلك استهداف طيران التحالف العربي (معبد المقة الأثري) في مديرية (صرواح) بمحافظة (مأرب) بتاريخ (14 / 1 / 2016م) بصاروخ (جو ـ أرض)، وألحقت هذه الضربة الصاروخية أضرارًا جزئية في أعمدة المعبد والآثار الموجودة فيه، (مرفق إحداثي لموقع الادعاء).

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الصور الفضائية، المصادر المفتوحة، زيارة أعضاء الفريق المشترك لمراكز العمليات والوحدات الميدانية ذات العلاقة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (معبد المقة) يقع في قرية (صرواح) بمديرية (صرواح) في محافظة (مأرب)، والموقع معرّف في المصادر المفتوحة بـ (معبد المقة).

بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (14 / 1 / 2016م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أنه ورد طلب من القوات الشرعية لتنفيذ مهمة (إسناد جوي قريب) على إحداثي محدد بمديرية (صرواح)، لاستهداف (تجمع لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) تتحصن داخل (موقع مموه). عليه؛ قامت قوات التحالف وبتوجيه من الموجه الأمامي بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمع لعناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، تتحصن داخل موقع مموه) على إحداثي محدد في مديرية (صرواح) بمحافظة (مأرب)، ويبعد مسافة (350) مترًا عن (معبد المقة) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري بعد تاريخ الادعاء وتبين التالي:

1 / يقع الهدف العسكري في أرض فضاء.

2 / يبعد الهدف العسكري مسافة (350) مترًا عن (معبد المقة) محل الادعاء، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق التأثيرات الجانبية للقنبلة.

بدراسة تقرير ما بعد المهمة للمهمة الجوية المنفذة، تبين للفريق المشترك أن القنبلة أصابت الهدف بشكل دقيق ومباشر.

بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة الجوية المنفذة، تبين للفريق المشترك التالي:

1 / تركيز التهديف على الهدف العسكري (تجمع لعناصر مقاتلة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل موقع مموه) في أرض فضاء.

2 / أصابت القنبلة الهدف العسكري بشكل دقيق ومباشر.

بدراسة المهام الجوية المنفذة لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:

1 / بتاريخ (13 / 1 / 2016م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على قرية (صرواح).

2 / بتاريخ (15 / 1 / 2016م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على قرية (صرواح).

قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء، وتبين عدم وجود آثار استهداف جوي على الموقع.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (معبد المقة) في مديرية (صرواح) بمحافظة (مأرب) بتاريخ (14 /1 / 2016م)، كما ورد بالادعاء.