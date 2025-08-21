تابع الان خبر مشروع “مسام” ينزع 915 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من أغسطس 2025، حيث تمكن الفريق من نزع 915 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوات ناسفة في مختلف المحافظات اليمنية.

وتوزعت الألغام المنزوعة على النحو التالي: 8 ألغام مضادة للأفراد، 13 لغمًا مضادًا للدبابات، 880 ذخيرة غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة. وتمكّن الفريق في مديرية عدن بمحافظة عدن من نزع 8 ألغام مضادة للأفراد و7 ألغام مضادة للدبابات و12 عبوة ناسفة، بينما نُزع في مديرية حيس بمحافظة الحديدة لغم مضاد للدبابات و13 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة لحج نزع الفريق 13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية تبن ولغم مضاد للدبابات في مديرية طور الباحة، فيما نُزعت عبوة ناسفة واحدة في مديرية الوادي بمحافظة مأرب. أما في محافظة شبوة، فقد تم نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للدبابات مع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية بيحان.

وفي محافظة تعز، تمكن الفريق من نزع لغم مضاد للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة في مديرية ذباب، و837 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، إضافة إلى 8 ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس إلى 2,939 لغمًا، فيما بلغ إجمالي عدد الألغام المنزوعة منذ انطلاق مشروع “مسام” حتى الآن 510,527 لغمًا، والتي كانت مزروعة بشكل عشوائي في الأراضي اليمنية لتشكيل تهديد على المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، ولزرع الخوف في القرى والمدن الآمنة.