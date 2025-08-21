شكرا لقرائتكم خبر المملكة تشارك في اجتماعات لجنة وكلاء الاتصالات بدول مجلس التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الـ31 للجنة وكلاء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوفد ترأسه وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس منصور بن صالح القرشي.

وافتتحت الجلسة بكلمة رئيس الاجتماع، وكيل وزارة المواصلات بدولة الكويت المهندس مشعل جابر الزيد، إذ تتولى دولة الكويت رئاسة الدورة الحالية.

وناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البريد والاتصالات، وخطة عمل قطاع الاتصالات بدول المجلس، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري للبريد والاتصالات المقرر عقده في أكتوبر المقبل، إلى جانب التطرق لمستجدات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للجنة.

واختتمت الاجتماعات بالتوافق بين الدول الأعضاء حول عدد من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تطوير القطاع وتعزيز مكانته بما يخدم مصالح دول المنطقة وشعوبها.