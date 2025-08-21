السعودية تشارك في صياغة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالعالم

وضعت المملكة على عاتقها مسؤولية تبني أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم، انطلاقًا من مكانتها ودورها الريادي الدولي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، فكانت من أوائل الدول التي تبنت توصيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي اعتمدتها اليونسكو في نوفمبر 2021 بمشاركة 193 دولة.

وواصلت المملكة العمل الحثيث على هذا الملف، بعد أن شهدت هذه التقنيات تحولات وتغيرات مطردة ألقت بظلالها على طبيعة الحياة اليومية للمجتمعات البشرية، وباتت المخاوف تلوح في الأفق من استخدامات هذه التقنيات دون أطر أخلاقية تحكم وتصون حياة الإنسان في الحاضر والمستقبل.

والتزمت المملكة بدورها الدولي في وضع إطار أخلاقي عالمي يحكم التعامل بالذكاء الاصطناعي، من خلال قواعد جمّة في مقدمتها الشفافية وحماية الخصوصية والإنصاف والعدل.

وأسهمت من خلال «سدايا» مع منظمة اليونسكو في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي، الذي يلتزم بالمعايير الأخلاقية لتكون هذه التقنيات أكثر تنوعًا وثراءً إيجابيًا للمجتمعات البشرية.

وفي ظل ما تجده «سدايا» من دعم مستمر ومتواصل من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمير محمد بن سلمان، كثفت «سدايا» جهودها في رفع مستوى الوعي باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى صناعة مجتمع المعرفة، وزيادة الوعي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال.

أما على المستوى الدولي، فتقدمت المملكة بمقترح إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) ومقره الرياض، ويعد من أهم الجهود التي بذلتها «سدايا» لمواصلة عملها الدؤوب في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ ليكون المركز منارة في الذكاء الاصطناعي.

وللمركز قصة طموح بدأتها «سدايا» بعد عام واحد من إنشائها، حين أطلقت وحدة الدعم الدولي لأبحاث الذكاء الاصطناعي في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي التابع لها، وخلال عامين ارتفع سقف الطموح لتعيد «سدايا» هيكلة الوحدة، وتصبح المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتقدمت بمقترح باسم المملكة لاستضافته في الرياض برعاية منظمة اليونسكو، وفي عام 2022 صدرت موافقة مجلس الوزراء بمنح الموافقة المبدئية على تصنيف المركز من الفئة الثانية.

وفي يوليو 2023 صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مركز (ICAIRE) في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفي 16 نوفمبر 2023 أقر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، في دورته الـ42 منح مركز (ICAIRE) في مدينة الرياض، صفة مركز دولي من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.