مجلس الوزراء السعودي يدين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن “رؤية إسرائيل الكبرى”

بيروت - نادين الأحمد - عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – جلسة اليوم في مدينة نيوم، حيث ناقش المجلس التطورات الإقليمية والدولية وموضوعات جدول أعماله.

واطلع المجلس في بداية الجلسة على نتائج اتصالات سمو ولي العهد الهاتفية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المجلس في بيان رسمي إدانته بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يُسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، مجددًا رفض المملكة التام للمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تنفذها سلطات الاحتلال، ومؤكدًا الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه وفق القوانين الدولية.

وأوضح معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى ووزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن المجلس دان أيضًا قرار سلطات الاحتلال بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي، وخصوصًا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته وامتثالها للقرارات الأممية.

وفي سياق آخر، أكد المجلس دعم المملكة لكل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية سلميًا وتحقيق السلام بين البلدين، مرحبًا بالقمتين اللتين جمعتا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة دول أوروبية.

كما اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك ما تم دراسته بمشاركة مجلس الشورى، وما توصلت إليه مجالس الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، مؤكداً استمرارية العمل على متابعة جميع القضايا الوطنية والإقليمية الهامة.