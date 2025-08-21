حرائق الغابات تتمدد في 5 دول عربية

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد)

تواصل الحرائق توسعها في 5 دول عربية، متسببة بخسائر طالت مساحات كبيرة من الغابات والأشجار، ومصرع شخصين في محافظة عراقية.

واندلع الأحد الماضي حريق ضخم في غابات محافظة حلبجة بإقليم كردستان شمال العراق، أدى إلى خسارة مئات الهكتارات من الأراضي وأضرار جسيمة بالحشائش ومراعي ست قرى في المنطقة، بحسب أفادت وسائل إعلام محلية أمس.

وأعلن الدفاع المدني في حلبجة، أمس، أن الحرائق طالت مساحات كبيرة من الغابات، وأن الرياح الشديدة أعاقت جهود الإطفاء رغم وصول تعزيزات إطفائية لموقع الحرائق، مشيراً إلى أنه بعد جهود كبيرة تمت السيطرة على الحريق.

وأعلنت الحماية المدنية الجزائرية، أمس، نشوب 18 حريقاً في أدغال وغابات العديد من ولايات الوطن، منها 7 حرائق بغابات وأدغال ولاية بجاية شرق البلاد، حيث تم إخماد 10 حرائق نهائياً، ولا تزال عمليات إخماد 4 حرائق متواصلة، و4 أخرى توجد تحت الحراسة، وفق ما نقلته صحيفة «النهار».

وقالت الحماية المدنية في بيان، إن وحداتها تدخلت بدعم بري وجوي في بؤر حرائق عدة طالت الغابات والأدغال والأحراش في بجاية، بينها حريق غابة بمنطقة تاوريرت اغيل في بلدية أدكار.

وخصصت السلطات الجزائرية أسطولاً من 15 طائرة إخماد حرائق ومروحيات وعتاد بري، كما منعت التخييم وحفلات الشواء في الغابات حتى أكتوبر المقبل، للحد من الحرائق.

وفي لبنان، أفادت المديرية العامة للدفاع المدني، أمس، بأن عناصرها نفذوا 102 مهمة في الـ 24 ساعة الماضية، وكان من بينها 74 مهمة إخماد حرائق طالت أعشاباً وأحراجاً وأشجاراً مثمرة ومنازل ونفايات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلن الدفاع المدني السوري بتدوينة على منصة «إكس»، أمس، إخماد حريق حراجي في غابات الكرت قرب بلدة سلمى في ريف اللاذقية الشمالي.

ولفت إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره وسط صعوبات بسبب اشتداد سرعة الرياح، وطبيعة المنطقة صعبة التضاريس، مشيراً إلى عملها على رصد ومراقبة المكان لمنع تجدد أي اندلاع جديد للنيران بسبب اشتداد سرعة الرياح.

والأسبوع الماضي، أخمد الدفاع المدني السوري 10 حرائق غابات في 4 محافظات، إثر ارتفاع درجات الحرارة وفق إعلام محلي.

وفي المغرب، اندلع حريق في غابة بإقليم تاونات، شمال البلاد، الاثنين الماضي، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن مسؤول بالوكالة المغربية للمياه والغابات، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن حريقاً اندلع بغابة «دوار الغرارسة» بإقليم تاونات.

وذكرت «القناة الثانية» المغربية أن النيران اشتعلت في حقول فلاحين بـ «دوار بني قرة» بإقليم تاونات، دون تسجيل خسائر في الأرواح، موضحة أن الحريق استنفر فرق الإطفاء، ومتطوعين من أبناء المنطقة، والسلطة المحلية وعناصر الدرك، الذين تضافرت جهودهم لإخماده.

وفي وقت سابق، حذرت الوكالة المغربية للمياه والغابات، سكان المناطق المجاورة للغابات في أقاليم عدة شمال وشرق البلاد من اندلاع حرائق بدءاً من الأحد وحتى الأربعاء المقبل، بعد توقعات بموجة حر تصل إلى 46 درجة.