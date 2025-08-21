ماليزيا تستبعد استضافة جولة من بطولة الفورمولا واحد بسبب التكاليف الباهظة

الرياص - اسماء السيد - كوالالمبور : استبعدت ماليزيا الخميس إمكانية استضافتها إحدى جولات بطولةالعالم للفورمولا واحد في المستقبل القريب، مُشيرة إلى التكاليف الباهظة وروزنامة حافلة بالسباقات.

استضافت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إحدى الجولات العالمية للمرة الأولى في عام 1999 في حلبة سيبانغ الدولية حين أحرز سائق فيراري الإيرلندي إيدي إيرفاين المركز الأول، وأُقيم آخر سباق على الحلبة ذاتها عام 2017 (فاز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن).

وانسحبت ماليزيا من البطولة في عام 2018 بسبب ارتفاع تكاليف استضافة الحدث. في حين لا تزال حلبة سيبانغ تستضيف سنويا إحدى جولات بطولة العالم للدراجات النارية موتو جي بي.

وصرّحت وزيرة الرياضة هانا يوه بأن استضافة الفورمولا واحد مرة أخرى ستتطلب من الحكومة الماليزية دفع قرابة 71.09 مليون دولار سنويا.

بالإضافة إلى حقوق الاستضافة، قالت يوه إن الحلبة تحتاج إلى قرابة أكثر من مليوني دولار سنويا للحفاظ على المعايير المطلوبة لاستضافة منافسات الفئة الأولى.

أضافت أمام البرلمان الخميس "يجب على ماليزيا أيضا أن تُلزم نفسها بعقد لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات مع شركة ليبرتي ميديا (التي تمتلك الحقوق التجارية للبطولة)، بما يعادل التزاما بنحو 355 مليون دولار خلال هذه الفترة".

وتابعت "جدول السباقات الحالي مزدحم بالجولات، وإذا رغبت ماليزيا في استضافة السباق مرة أخرى، فسيتعين علينا التنافس مع دول أخرى للحصول على مكان في الروزنامة".

وتُنظم الجارة سنغافورة سباقا ليليا، في حين تأمل تايلاند في أن تُصبح أحدث مُضيف.

وأكدت يوه أن ماليزيا لن تُغلق الباب نهائيا أمام استضافة جولة من البطولة العالمية مرة أخرى، إذا كانت أي كيانات تجارية على استعداد لتحمل التكاليف.