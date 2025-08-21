مجانًا وبلمسة زر.. السعودية تبدأ من اليوم تطبيق النظام الجديد لتأشيرات العمرة والزيارة

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأربعاء 20 أغسطس 2025، تطبيق النظام الجديد لإصدار تأشيرات العمرة والزيارة، حيث أطلقت بوابة إلكترونية جديدة تحت مسمى "نسك عمرة" جديدة تحت اسم “نسك عمرة”، وأوضحت الوزارة أن البوابة الرقمية الجديدة تتيح لجميع أن المنصة الجديدة تتيح للجميع التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز كافة الخدمات المرتبطة برحلة العمرة دون الحاجة لأي وسيط.

السعودية تبدأ من اليوم تطبيق النظام الجديد لتأشيرات العمرة والزيارة

في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل إجراءات المعتمرين القادمين من خارج المملكة، أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، بوابة "نسك عمرة"، وهي بوابة إلكترونية تمكن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم من دون الحاجة إلى أي وسيط.

وتُعتبر خدمة نسك عمرة أحد أبرز المسارات الحديثة التي وفرتها وزارة الحج والعمرة للراغبين في أداء مناسك العمرة، إلى جانب خيار التعامل مع الوكلاء المعتمدين في بلدان المعتمرين.

كما تعتمد المنصة على واجهة رقمية متطورة تدعم سبع لغات رئيسية، ما يسهل وصول المعتمرين من مختلف دول العالم، مع تكامل مباشر مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة لضمان تجربة موحدة وسلسة.

باقات منصة نسك عمرة

تتيح منصة نسك عمرة للزوار تصميم باقات متنوعة تشمل العديد من المزايا مثل الطيران، والاستقبال من وإلى المطار، والإقامة الفندقية، والمواصلات من وإلى الحرم، وتوفير تصاريح العمرة، بالإضافة إلى برامج اثرائية متنوعة في مدن مختلفة.

وتتيح المنصة للزائر تخصيص الباقة التي تناسب احتياجاته، وهو ما يجعلها تلبي احتياجات شرائح واسعة من المعتمرين، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة.

أهمية منصة نسك عمرة ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

إطلاق خدمة نسك عمرة يعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير خدمات الحج والعمرة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، ويشكل نقلة نوعية في استخدام الحلول الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تعتمد على أحدث تقنيات التكنولوجيا لتقليل المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات.

كما تجسد المنصة نقلة كبرى في مسار التحول الرقمي لقطاع الحج والعمرة، وتوفر بيئة رقمية آمنة وموثوقة تعكس توجه المملكة نحو الابتكار، وتضع المعتمر في قلب التجربة الرقمية الحديثة التي تسهّل رحلته وتضمن راحته.